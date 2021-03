Evacuen dos menors al Trueta per un incendi en un pis de Can Gibert del Pla

Un incendi en un pis de Can Gibert del Pla ha acabat amb dos menors d'edat evacuats a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Els sanitaris del SEM els han traslladat al centre sanitari per fer-los una revisió, ja que han patit una lleu intoxicació per fum.

Arran del foc d'habitatge, s'han desallotjat i evacuat els veïns del bloc de pisos durant les tasques d'extinció dels Bombers.

El succés s'ha desencadenat cap a un quart i cinc minuts de dotze del migdia, en un pis de la segona planta del número 184 del carrer Riu Güell del barri de Can Gibert.

Els Bombers s'han desplaçat amb set dotacions fins al punt del succés i també efectius del SEM i la Policia Municipal de Girona.

Els efectius d'extinció d'incendis han trobat que el foc estava molt desenvolupat en el pis afectat, asseguren des de Bombers i també que hi havia molt de fum a l'escala del bloc.

Cap a tres quarts de dotze del migdia, ja han pogut donar l'incendi per controlat i posteriorment, han executat tasques per refredar i fer baixar la temperatura. També han ventilat l'escala i posteriorment, han comprovat cada pis de l'edifici de set plantes i que té locals als baixos, que no hi havia afectacions per fum.

Finalment, a tres quarts d'una del migdia, els Bombers han donat el foc per apagat i els veïns han pogut retornar a casa. Amb l'excepció del pis on s'ha originat l'incendi que ha quedat afectat.

El SEM per la seva banda, ha evacuat finalment dos menors d'edat, de curta edat, a l'hospital Trueta per fer-los una revisió. Ja que han inhalat fum.