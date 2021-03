Guanyem vol fer un ple sobre les problemàtiques juvenils

El grup municipal de Guanyem Girona ha fet una petició formal per demanar un ple extraordinari on es debati sobre les problemàtiques juvenils. Segons la formació, el jovent és un dels col·lectius que més ha patit les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, i un dels que quedarà més afectat a mig i llarg termini. El ple que proposen busca donar veu a les necessitats del jovent per «focalitzar el debat allà on toca: en les polítiques públiques que poden ajudar a revertir una tendència extremadament preocupant», explica el portaveu, Lluc Salellas. Així, l'elevat atur juvenil, la salut mental, l'habitatge i les dificultats per emancipar-se, així com la manca d'espais de socialització, són alguns dels temes que Guanyem vol tractar.

La petició arriba després de les protestes per detenció del raper Pablo Hasél, que van «evidenciar la frustració de part del jovent». Des de Guanyem admeten la complexitat del problema i animen la resta de grups a sumar-se a la iniciativa.