La mare parricida: «Ho veia tot negre i no volia que ella patís»

"Ho veia tot negre i no volia que ella patís". La mare que va matar la filla de 10 anys en un pis de la ronda Ferran Puig de Girona el 30 de desembre del 2019 ha respost així a l'advocat de la defensa quan li ha preguntat "per què ho va fer". L'acusada s'ha acollit al dret a no respondre a les preguntes de la fiscalia i de l'acusació particular i només ha contestat al seu lletrat. Ha estat un interrogatori breu durant el qual s'ha limitat a dir que la relació amb la seva filla era "bona", que estimava la nena, que s'havia deixat de prendre la medicació que tenia prescrita uns dies abans dels fets i que no tenia el crim premeditat. El fiscal manté la petició de presó permanent revisable per assassinat.