Uns ocupes punxen la llum a Sant Pau i deixen tres edificis sense

La zona on es va produir el tall de llum al barri de Sant Pau. marc martí

Tres edificis del barri de Sant Pau de Girona van quedar-se cinc hores sense subministrament elèctric aquest dissabte després que, suposadament, els ocupes que hi ha en un immoble del carrer Universitat de Cervera punxessin la llum i provoquessin una pujada de tensió. Els veïns afectats han patit danys quantiosos ja que molts electrodomèstics es van espatllar: televisors, microones, calderes, ordinadors i altres objectes que tenien en funcionament.

Els fets van passar cap a les dotze del migdia i van obligar a intervenir tècnics d'Endesa per reparar l'avaria que es va produir a la zona. Mentre els operaris arranjaven les caixes de llums, es va sol·licitar la presència dels Mossos d'Esquadra. Alguns veïns temen que el que va passar aquest dissabte pugui tornar a passar i que tornin a rebre els electrodomèstics. «Ja tindrem prou feina perquè les assegurances es vulguin fer càrrec de tot el que s'ha fet malbé com perquè torni a passar», lamenten. Tenen por dels ocupes i expliquen que els han tornat a veure per la zona remenant els cables elèctrics. Asseguren, a més, que en un edifici proper, també ocupat, hi ha tràfic de drogues.

Per això, reclamen més presència policial i que l'Ajuntament faci tot el que estigui al seu abast per garantir la seguretat al carrer i als seus habitatges. «L'estat del veïnat està caldejat i ja hi ha poca paciència amb els ocupes», exposa un dels veïns, que fa de portaveu de la zona afectada.

La magnitud del tall de llum d'aquest dissabte va ser tal que no tan sols va afectar els tres edificis propers; també van fallar els semàfors de la carretera Barcelona, una de les principals carreteres per entrar la ciutat. Això va provocar que la Policia municipal hagués de desplaçar-hi unitats per poder regular el trànsit.

L'Ajuntament fa mesos que està treballant en l'enderroc d'un immoble que, segons els veïns i el mateix Ajuntament, hi ha hagut ocupes problemàtics a l'encreuament dels carrers Universitat de Cervera i Universitat de Montpeller. El projecte està aprovat però formava part del paquet d'inversions de 13,2 milions d'euros que l'oposició en bloc va tombar. Pel que fa a les ocupacions, la policia demana sempre que s'avisi immediatament per poder fer-los fora abans que accedeixin a l'habitatge. L'Ajuntament, a més, es queixa que havia elaborat un pla per frenar les ocupacions delinqüencials i que una sentència del Tribunal Constitucional els l'ha fet aturar.