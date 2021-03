Així serà Sant Jordi a Girona: a La Copa i amb establiments de la ciutat

L'Ajuntament de Girona traslladarà la fira mercat de Sant Jordi a l'esplanada de la Copa per garantir el compliment de les mesures de la covid-19. Tradicionalment, l'esdeveniment es desplegava cada 23 d'abril entre la Rambla i la plaça de Catalunya, però enguany el consistori, d'acord amb els gremis de llibreters i de floristes, ha decidit canviar l'emplaçament.

Després d'analitzar diferents alternatives, s'ha escollit celebrar el Sant Jordi a l'esplanada de la Copa. "És un espai conjuga la possibilitat de poder fer el control d'aforament que garanteixi la seguretat dels visitants, i al mateix temps, permet que hi hagi un flux de compradors i compradores elevat que faciliti una bona dinàmica de vendes", destaca l'ajuntament.

A més, aquest 2021, totes les parades que hi hagi a l'esplanada seran únicament per a les llibreries i floristeries de la ciutat. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol fomentar la reactivació econòmica d'aquests dos sectors. A banda, durant el dia de Sant Jordi, aquests establiments també podran tenir una parada de venda davant les seves botigues.

La fira de Sant Jordi a l'esplanada de la Copa estarà oberta des de les nou del matí fins a les nou de la nit. Hi haurà tanques que delimitaran el recinte, amb entrada i sortida diferenciades. En tot moment, es garantirà que no se superi l'aforament del 30%, hi haurà gel hidroalcohòlic per als visitants i es compliran aquelles mesures de seguretat que fixi el Procicat.

Les parades es distribuiran de manera que es garanteixi que entre elles hi hagi la distància de seguretat establerta per la normativa vigent. L'espai també comptarà amb una única zona on els escriptors podran signar els seus llibres.

Segons subratlla l'Ajuntament, a més, durant la diada de Sant Jordi no estarà permesa la venda ambulant pels carrers ni davant dels centres escolars.



"La màxima normalitat possible"

"Sant Jordi té una vocació social i cultural, però alhora és un esdeveniment de promoció de la ciutat i de dinamització econòmica; en aquests moments, des del govern tenim com a prioritat recuperar l'activitat i fer-ho de manera segura", explica la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana.

"Per això hem plantejat aquest canvi d'ubicació, que ha estat molt ben rebut pel sector, de manera que garantim que tota la ciutadania pugui gaudir de Sant Jordi amb les màximes condicions de normalitat possibles", concreta Plana. I hi afegeix: "Tot i que encara falta un mes i mig per Sant Jordi, calia prendre una decisió i hem optat per fer l'esdeveniment a l'esplanada de la Copa, i així garantim que es pot fer i que es compliran les restriccions actuals".

A partir d'avui, les llibreries i floristeries interessades a tenir parada ja poden sol·licitar-ho a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona. El termini de presentació acabarà el 31 de març.