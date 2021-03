Convocades les beques de la Fundació Joan Bruguera

L'Ajuntament de Girona, amb el Col·legi Oficial de Metges de Girona i la Universitat de Girona, ha obert la convocatòria de les beques de la Fundació Joan Bruguera. Les ajudes, per graduats o llicenciats en Medicina, volen avançar en l'excel·lència en la recerca i la innovació mèdiques. Així, es recuperen les beques després que el 2020 la convocatòria s'hagués d'anul·lar per les restriccions en mobilitat per la covid-19. Per la regidora de Salut, Eva Palau, confirma l'aposta «pels professionals sanitaris de Girona, donant un impuls a la seva formació que a la vegada revertirà en mantenir l'alt nivell professional del personal mèdic de les nostres institucions sanitàries».