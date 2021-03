Evacuen dos menors al Trueta per un incendi a Can Gibert

Un incendi en un pis de Can Gibert del Pla va acabar ahir amb dos menors d'edat evacuats a l'hospital Josep Trueta de Girona per fer-los una revisió, ja que van patir una lleu intoxicació per fum. Arran del foc, es van desallotjar i evacuar els veïns del bloc de pisos durant les tasques d'extinció dels Bombers. L'incendi va iniciar-se a un quart i cinc de dotze del migdia, en un pis de la segona planta del núm. 184 del carrer Riu Güell. Set dotacions de Bombers s'hi van desplaçar, així com el SEM i la Policia Municipal. Segons els Bombers, els efectius van trobar que el foc estava molt desenvolupat en el pis afectat. El foc va cremar gairebé tot l'immoble: la cuina, menjador, dues habitacions i la galeria. El fum també va afectar la resta d'habitacions i l'escala del bloc. A tres quarts de dotze del migdia, van donar l'incendi per controlat i una hora més tard, els Bombers van donar-lo per apagat, i els veïns van poder tornar, excepte els del pis afectat.