Girona avança en la contractació per poder celebrar Temps de Flors

L'Ajuntament de Girona segueix fent passos per tirar endavant, aquest sí, la mostra Temps de Flors encara que sigui en un tamany reduït i en un format molt més ampli que el Barri Vell. Com va avançar aquest diari, ja ha adjudicat el subministrament de flors, plantes i bulbs al viver Nou Jardí de Banyoles per 250.250 euros. I des de fa uns dies ha obert el concurs públic per trobar proveïdors per la resta de materials que han de servir per poder fer les instal·lacions. Ara mateix té obertes quatre licitacions: per tapes, gespa, per teixits, per ferralla i pel servei d'hostes i hostesses. Els dos primers són prorrogables per un màxim de tres anys més (com també ho és el contracte de les flors i plantes), el tercer és per dos anys més com a màxim i el darrer és només per aquest any.

El pressupost màxim per la gespa i pels teixits és de 3.500 euros anualment cadascun mentre que per la ferralla, la licitació puja fins als 20.000 euros cada any. Pel que fa al servei d'hostes i hostesses, el preu de sortida és de 64.778 euros i s'espera que les agències interessades rebaixin el preu per fer-se amb el contracte.

D'aquesta manera, doncs, l'organització avança imparablement amb l'objectiu de fer possible la mostra floral prevista entre el 8 i el 16 de maig. Fa pocs dies, ja va tancar el procés d'inscripció de propostes de projectes. A causa de la situació de crisi sanitària, els espais d'exposició d'aquesta edició seran menys que en anteirors edicions i exclusivament exteriors. La idea, tal com va avançar Diari de Girona el mes de gener és que hi hagi 85 espais i que s'escampi per tota la ciutat.

En total, l'esdeveniment contempla uns tretze barris, tot i que la gran majoria d'espais estan previstos al Barri Vell (46 punts). La gran novetat, però, serien els 12 punts de l'Eixample i els 3 de Fontajau. La resta d'ubicacions serien en veïnats com el Mercadal (8), Sant Narcís (6), Santa Eugènia (4), la vall de Sant Daniel i la pujada de la Torrassa (2), Carme - Vista Alegre (2) i els jardins de la Devesa (1) i el Centre Cívic Ter de Taialà (1).

De les 85 instal·lacions previstes, 16 serien accions permanents (un cop acabada la mostra no es desmuntarien) i que es farien en zones verdes. Pel que fa als espais efímers, es contemplen espais com balcons o façanes, escales i places. També jardins, ponts i alguna entrada de pati d'edificis històrics com la casa Sambola-Pla Dalmau, l'exterior del monestir de Sant Pere de Galligants, la muralla de la zona de la Carbonera o l'exterior de la capella de Sant Cristòfor.

L'últim any que es va celebrar Temps de Flors es van exposar 171 en 137 espais diferents. Es calcula que la mostra va atraure unes 250.000 persones, en total tant gràcies a un estudi de moviments dels telèfons mòbils com amb el número de visites que es comptaven als principals edificis, molts dels quals aquest any no seran a l'exposició: Banys Àrabs, Sant Lluc o les Sarraïnes, entre d'altres. L'any passat, l'Ajuntament i les entitats organitzadores van decidir suspendre l'esdeveniment a causa de la pandèmia quan ja s'havia fet l'adjudicació de compra de tots els materials. L'Associació de Veïns del Barri Vell va demanar que l'aturada servís per reflexionar i repensar una mostra que fos més sostenible pel veïnat.