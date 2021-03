Recuperen un solar ocupat a Torre Gironella per fer-hi un aparcament

L'Ajuntament de Girona ha recuperat la possessió d'un terreny de Torre Gironella que havia ocupat un veí i que ha de servir per ampliar un aparcament públic. L'espai està situat darrere del local social del barri, a tocar de la zona coneguda com la Ferradura. Els serveis tècnics municipals van detectar l'ocupació quan analitzaven la zona per ampliar l'estacionament després que l'actuació sortís aprovada en la votació dels pressupostos participats de l'any 2019. Fonts municipals han assenyalat que per no estar supeditats a resoldre l'ocupació s'havia modificat lleugerament el projecte sense més incidència». Tot i això, la persona va retirar parts dels elements de l'opcupació i només cal retirar runa.

El projecte correspon a una segona part del projecte aprovat l'any 2015 i que va permetre una primera zona d'aparcament. Ara s'ha de fer aquesta ampliació, que tindrà un pressupost de 20.000 euros i que permetrà disposar d'una superfície d'uns 800 metres quadrats.