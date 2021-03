Salt homenatja els sanitaris i els voluntaris a l'acte del Tres de Març

El tres de març és un dels grans dies de Salt. Aquest dia de 1983 es va assolir la preuada independència respecte de Girona i s'ha de celebrar sigui com sigui. Amb orgull saltenc. Fins i tot en temps de pandèmia. De fet, l'acte que cada any commemora l'efemèride amb l'entrega de guardó que duu el nom de la data de la independència es va celebrar ahir seguint les restriccions per culpa de la covid-19 però va servir, precisament, per homenatjar la tasca «titànica» del col·lectiu sanitari i als membres de protecció civil que han treballat per fer front al virus i les seves conseqüències.

El Premi Tres de Març d'aquest any va ser per l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Salt, fundada l'any 2015, que ja havia començat l'any 2020 amb els efectes del temporal Gloria. En l'acte celebrat al Teatre de Salt i que es podia seguir per Internet, l'alcalde, Jordi Viñas, va ressaltar que l'entitat s'ha convertit en «un element imprescindible en qualsevol tipus d'activitat que s'organitza al municipi». «Un exemple de solidaritat i participació, un equip habitual i imprescindible en la celebració dels actes i activitats socials i culturals del calendari saltenc», va indicar.

Sempre «al peu del canó»

Viñas va ressaltar que «l'assistència desinteressada de l'equip de voluntaris de Protecció Civil de Salt s'ha convertit en un bé molt preuat davant les necessitats rutinàries o imprevistes que registrem a la vila». «És un equip de persones que des del primer dia ha estat al peu de canó. Sumant la seva col·laboració a la de la resta de la societat. Aportant des de l'àmbit que calgués i coordinadament amb tots els agents que hi han participat», va destacar el batlle.

L'alcalde havia iniciat el seu discurs amb un record cap a totes les persones que mort pel virus. I va explicar que ha estat «un any complicat però que, al mateix temps, ha fet aparèixer el millor de tots nosaltres, en l'àmbit individual i col·lectiu». En aquest sentit, va assenyalar que el virus havia posat sobre la taula les mostres «de solidaritat i cooperació» que «són un regal i, sobretot, són un motiu per sentir-se orgullós de la vitalitat de la nostra societat, de la fortalesa de la ciutadania saltenca», que, tal com va dir «ha respost i ha demostrat que està més viva que mai».

L'acte va servir, de fet, per homenatjar tot el col·lectiu sanitari: «Uns professionals que, gairebé d'un dia per l'altre, es van trobar davant d'un repte desconegut i amb l'objectiu de continuar atenent les necessitats dels veïns».

Marcel·la Tubert i Clara Villoslada

L'alcalde va acabar el seu discurs recordar Marcel·la Tubert i Sor Clara Villoslada, anteriors premis Tres de Març, que han mort els darrers mesos. Viñas també va tenir paraules pels «presos polítics i exiliats que continuen sense poder viure el seu dia a dia amb normalitat.

Per l'entitat, Ivan Palmerola, cap de la unitat, va mostrar el seu orgull per poder «ajudar i aportar el seu granet de sorra» per la vila. Victòria Triola, directora de l'Equip d'Atenció Primària de Salt i el doctor Joan Profitós van rebre, en representació dels col·lectius sanitaris de la vila, el reconeixement públic del Premis. Triola va recordar que ha estat un any molt dur i que havien treballat com havien pogut.