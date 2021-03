Acord per potenciar vincles entre l'Institut Narcís Xifra, l'escola Montjuïc i de l'escola Carme Auguet

L'Ajuntament de Girona ha iniciat un procés conjunt per potenciar l'Institut Narcís Xifra com a centre de referència de les escoles del sector, les escoles Montjuïc i Carme Auguet. Precisament avui ha tingut lloc el tret de sortida del procés per buscar les vies més factibles a curt i mitjà termini per facilitar el treball conjunt entre els tres centres a nivell metodològic i pedagògic per establir un itinerari clar entre la primària i secundària del sector, mantenint la qualitat i afavorint l'equitat educativa entre tot l'alumnat.

"Des del govern de Girona veiem molt positiu que es vetlli per mantenir l'aposta del Xifra com a institut de referència per l'escola Montjuïc", ha assegurat el regidor d'Educació, Àdam Bertran, que ha remarcat que "aquesta aposta reforça el sistema educatiu amb garanties al sector i al conjunt de la ciutat". Bertran ha afegit que "som conscients que hi ha molts reptes pendents però que aquesta d'avui és la primera de les propostes que s'hauran de desenvolupar durant els propers mesos i anys per reforçar els itineraris educatius de les diferents etapes a la ciutat".

Per la seva banda, la directora de l'Escola Montjuïc, Imma Cortada, ha afirmat que "cal coordinar un treball pedagògic comú basat en metodologies competencials i d'aprenentatge actiu entre primària i secundària dels centres de Montjuïc i Xifra, que és la clau de l'èxit".

Així mateix, des de la direcció de l'Institut Narcís Xifra, Josep Cortada ha celebrat la jornada de treball i ha destacat que "l'equip de professorat del centre és molt potent i compta amb un projecte educatiu atractiu i consolidat".

La directora de l'escola Carme Auguet, Laura Serrats, ha destacat que "l'institut Narcís Xifra sempre ha estat la referència de la seva escola" i ha lloat "la professionalitat i el bon treball que es desenvolupa des del centre per atendre individualment i totes les necessitats de tot l'alumnat".

El president de l'AMPA de l'institut Narcís Xifra, Roger Casero, també s'ha mostrat satisfet pel fet que des de l'Ajuntament de Girona i de tots els actors implicats s'hagi impulsat aquesta iniciativa de treball conjunt, i ha ressaltat la importància que un nombrós grup de famílies del darrer curs de primària de l'escola Montjuïc apostin per l'institut Narcís Xifra, així com que el centre sigui "desitjat ja que l'entorn és privilegiat i el projecte educatiu és de molta qualitat".



Des del consistori es destaca que hi ha reclamacions de lluny per part de famílies que encara no s'han pogut solucionar, però es remarca que aquesta trobada d'avui ha d'ajudar a trobar solucions i a coordinar administracions no només en l'àmbit pedagògic, sinó també solucions en aspectes com el transport o les places vacants.