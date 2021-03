El Consell del Gironès convertirà el seu edifici en sostenible

El Consell Comarcal del Gironès ha endegat un projecte per convertir tot el seu edifici en un immoble sostenible. Sota el títol Millora de l'eficiència energètica de l'edifici del Consell Comarcal, l'ens pretén substituir les actuals calderes de gas i la planta refredadora de la coberta per un nou sistema molt més eficient de bomba de calor recolzat amb un sistema de captació geotèrmica i la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum.

Segons ha assenyalat el Consell, aquesta inversió es completarà amb un sistema de renovació de la ventilació per mitjà de recuperadors de calor entàlpics de sostre i uns panells informatius a l'entrada de l'edifici. A través d'aquests panells es difondran les dades de producció energètica.

La seu del Consell Comarcal del Gironès es troba ubicada en uns terrenys de 7.858 metres quadrats a la zona sud de la ciutat de Girona, en un edifici de tres plantes, una semisoterrada i dues plantes més ocupant una superfície de 2.204 metres quadrats.

Captació geotèrmica

Per a la captació geotèrmica es preveuen divuit pous de 100 m de fondària que alimentaran quatre zones sectoritzades de l'edifici. A la coberta de l'edifici i a la façana sud s'instal.laran 151 plaques solars, en quatre camps solars fotovoltaics amb una potència de 61 kW, els quals s'estima que produiran 88.882 KWh, un 78% de les necessitats en hores de sol que s'estima es necessitaran. Les necessitats totals de consum elèctric que es necessitaran es quantifiquen en 144.097 KWh.

Segons els càlculs de l'ens, el nou sistema de climatització del Consell Comarcal significarà un estalvi anual mig durant els propers vint anys de 21,45 tones de CO2.

El pressupost d'execució material de tot el projecte ascendeix a 499.262,88 euros, abans d'IVA. Perquè es pugui dur a terme, aquest projecte compta amb una subvenció del departament de la Presidència de la Generalitat que ascendeix a 100.000 euros.

La resta es preveu finançar-la amb fons propis i a través d'un crèdit bancari. Tot i això, s'optarà també a rebre finançament per part de l'ICAEN en la part corresponent a la inversió de la geotèrmia.

Segons els càlculs del Consell, s'estima que la inversió realitzada es recuperarà a partir del desè any.