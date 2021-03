Girona acaba la primera fase d'obres de l'antic cinema Modern

L'Ajuntament de Girona ja està a punt de finalitzar les obres de la primera fase de l'antic cinema Modern, enmig del Barri Vell. Es tracta d'un ambiciós projecte per convertir aquest edifici històric en un pol de creació artística de diferents disciplines. La primera fase de la rehabilitació, que es preveu que acabi aquest març, ha permès la creació de diverses sales d'exposició, el condicionament del vestíbul i dels accessos i la creació d'una segona sala de projecció pel cinema Truffaut. De fet, des de l'inici de les obres aquest cinema es va haver de traslladar als Albèniz Plaça, ja que el Truffaut i el Modern comparteixen estructura, tot i que s'accedeixi per carrers diferents.

En aquesta primera fase també hi haurà un rentat de cara de la sala principal del Truffaut i una redistribució dels accessos. A més, a la quarta planta hi ha una sala per a la creació artística audiovisual on els usuaris podran utilitzar un gran plató per a les seves creacions. L'edifici, però, manté algunes de les estructures que hi havia anteriorment. El regidor d'Urbanisme de Girona, Lluís Martí, ha detallat que el principal objectiu era «mantenir l'essència» de l'edifici original però aconseguir «un equipament modern» per satisfer totes les necessitats.

Ara, faltarà per licitar la «fase zero», ha recordat Martí. Es tracta d'una inversió de 250.000 euros que inclou l'electrificació de l'edifici i que és un dels projectes que hi havia dins del Pla d'Inversions previstes per aquest any. En el plenari del gener, però, l'oposició en bloc va tombar aquest projecte i ara Lluís Martí ha assegurat que estan treballant per desencallar el projecte. «Preveiem que en breu els grups hi estiguin d'acord i s'aprovi», ha afegit el titular d'Urbanisme.

La rehabilitació de l'edifici en aquesta primera fase ha suposat una inversió d'1,8 milions d'euros. Part del finançament prové d'una subvenció dels projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. El regidor d'Urbanisme s'ha mostrat satisfet per finalitzar les obres ja que s'hauran acabat «en menys de dos anys» i per sota del calendari previst.

Un pol de creació artística

Una vegada finalitzin els treballs, es preveu que l'antic Modern es torni a omplir d'activitat. El regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats, ha destacat que ja ho tenen «tot a punt» per començar tenir activitat. Des de l'àrea de Cultura volen convertir aquest edifici en un «pol d'atracció de creativitat artística». En aquest sentit, Ayats confia que «el públic objectiu» del Modern no només siguin els habitants de Girona, sinó que vol arribar «al conjunt de l'àrea urbana». Per això el també vicealcalde de Girona ha afegit que estan «treballant» amb la resta d'ajuntaments per aconseguir aquest «acompanyament» en la creació artística de nous talents. A més, Ayats vol que l'antic Modern serveixi de «connexió» entre equipaments culturals.

En aquest edifici s'hi ubicaran les oficines del Centre d'Arts Escèniques de Girona, un equip que segons Ayats «ja fa mesos que està treballat» i per això estan «esperant poder obrir les portes» del Modern per «convidar a artistes» a les noves instal·lacions i donar-los un espai per a la seva creació.

Aquesta oficina també vol servir per «crear sinèrgies» entre els professionals del sector cultural i acompanyar els nous talents i formar-los en les diferents disciplines. El regidor de Cultura ha afegit que aquesta oficina tindrà una importància especial a causa de la situació en què es troba el sector cultural, després de patir totes les restriccions sanitàries que han aturat bona part de la programació.

Pendents de la segona fase

La reforma de l'antic Modern no finalitzarà aquest 2021, ja que encara quedarà pendent una segona fase del projecte. Es tracta de la sala principal de projecció de l'antic cinema, que de moment encara quedarà al descobert i sense rehabilitar. El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, ha assegurat que ja estan treballant en el projecte amb l'objectiu de licitar-lo «aviat». Es preveu que la reforma d'aquesta segona fase del cinema costi entre 1,6 i 1,7 milions d'euros més.