Girona rep el fons documental del cronista oficial de la ciutat Enric Mirambell i de l'advocat Jesús Roqueta

L'Ajuntament de Girona ha rebut aquest divendres el fons documental de dos personatges de la ciutat. D'una banda de l'historiador, arxiver i cronista oficial de Girona, Enric Mirambell, i de l'altra de l'advocat i funcionari de la Generalitat Jesús Roqueta. Es tracta de 35 capses d'informació relacionada amb l'àmbit professional de Mirambell i de divuit àlbums sobre activitats culturals que es van realitzar a la ciutat a principis de segle, en concret del 1902 al 1930 i que pertanyien a Roqueta. En el vessant personal, resulten d'especial interès les llibretes i quaderns d'anotacions que Enric Mirambell va escriure entre el 1966 i el 1980, així com la correspondència de caràcter personal rebuda i emesa del 1960 al 2015.

Entre el material classificat en l'àmbit professional, destaca la documentació relacionada amb la seva etapa com a funcionari a la Biblioteca Pública de Girona (1949-87) i a l'Arxiu Històric de Girona (1952-85). Allà s'hi poden trobar materials sobre el procés d'oposicions per accedir a la plaça de funcionari, nòmines o escalafons, entre d'altres. També hi consten mecanoscrits originals, apunts i notes diverses redactades entre el 1987 i el 2015, sobretot pertanyents al període de Mirambell com a cronista de la ciutat.

A més, el fons conté documentació auxiliar per a la redacció d'articles de divulgació i obres més científiques com retalls de diari -alguns dels quals testimonien la seva presència en mitjans de comunicació o la seva participació en actes i tribunals qualificadors-, documentació relacionada amb la seva activitat com a docent entre els anys 1947 i 2020, informacions del seu nomenament com a delegat provincial del Ministeri de Cultura i exemplars de revistes publicades en les quals va col·laborar entre el 1963 i el 2003.

En relació al fons aportat per Roqueta, hi ha un àlbum de cromos de la col·lecció de Chocolate Juncosa (1924), un volum amb fullets del Patronato Nacional de Turismo (1934), dos reculls d'exemplars de la revista América Latina 1915-1918), un volum d'exemplars de la revista Crónica Gráfica (1915-1918), dos de fulls dominicals de la diòcesi de Girona (1915-1922 i 1927-1930); dos més amb impresos relacionats amb l'Exposició Internacional de Barcelona i l'Exposició Iberoamericana de Sevilla (1929) i sis volums de fullets de programes d'activitats culturals celebrades a Girona –com ara concerts, obres teatrals, o les Fires de Girona-.

També conté tres àlbums de postals enviades entre el 1902 i el 1924, algunes d'elles escrites o dirigides al mateix Jesús Roqueta o a altres familiars, i una fotografia d'ell al començament del primer àlbum. Des de l'Ajuntament han agraït el "gest de generositat" que han mostrat les famílies dels dos personatges i assenyalen que el consistori s'encarregarà ara de difondre el fons que han donat els dos. L'entrega l'han fet els mateixos fills de Mirambell a l'alcaldessa, Marta Madrenas, aquest divendres.

Enric Mirambell i Belloc (Girona, 1922-2020) va ser historiador, bibliotecari, arxiver i cronista oficial de la ciutat de Girona. Després de llicenciar-se en Filosofia i Lletres al 1945 per la Universitat de Barcelona, va entrar a treballar al Cos Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs l'any 1954. Va ser director de la Biblioteca Pública de Girona (1949-1987), de l'Arxiu Històric de Girona (1952-1985), del Centre Coordinador de Biblioteques de la Província (1955-1980) i de la Casa de Cultura (1966-1982).

Jesús Roqueta i Sánchez va ser advocat i funcionari de la Generalitat de Catalunya a Inspecció de Sanitat. Es va casar amb Remei Gomis i Llambias i van tenir una filla, Joana Roqueta i Gomis, que es va casar amb Enric Mirambell i Belloc. Roqueta va morir a Girona l'any 1936. La seva esposa, Remei Gomis, filla del mestre Joan Gomis i Oromí –qui va ser el primer director de les Colònies Escolars- va ser secretària de l'Escola Normal des del 1914 al 1959.