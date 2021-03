Bloquegen l'entrada d'una oficina d'Endesa a Girona amb totxanes pels «talls constants» i l'augment del preu de la llum

Una vintena d'activistes del col·lectiu Rebel·lió o Extinció han bloquejat amb una paret de totxanes l'entrada del punt de servei d'Endesa a Girona aquest dissabte. Ho han fet per denunciar els "constants talls de llum" que pateixen alguns barris de la ciutat com Font de la Pólvora, però també per l'increment "abusiu" del preu de l'electricitat quan hi va haver l'onada de fred. Des del col·lectiu exigeixen a les diferents administracions "intransigència" amb les companyies energètiques per "deixar de dependre d'aquests oligopolis". L'acte ha durat poc més de mitja hora i ha acabat amb la lectura d'un manifest i la seu d'Endesa empaperada amb consignes contràries a l'empresa.