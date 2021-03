Concentració per la llibertat dels detinguts a les protestes de Hasél

Nova concentració a Girona en rebuig de «la repressió de la protesta» i per exigir la llibertat de les persones detingudes en les protestes de les últimes setmanes, desencadenades arran de l'entrada a presó del raper Pablo Hasél. Ahir al vespre, prop d'un centenar de persones es van reunir a la plaça del Mercat del Lleó de la ciutat, convocades per la plataforma «Escac i Mat al Règim». Allà, es va desplegar una pancarta amb el lema «Prou repressió, antiavalots dissolució», i es va llegir un manifest.

En la lectura, els congregats també van reclamar la dissolució dels cossos de la Brimo i l'ARRO dels Mossos d'Esquadra, i van exigir la depuració del Mossos, així com la dimissió del conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper.

D'altra banda, van carregar contra «l'onada repressiva» i van recordar que, a les comarques gironines, hi ha «set persones segrestades per l'estat espanyol». A més, van criticar la «criminalització dels joves» arran de les anteriors protestes, lamentant que estan «criminalitzats per lluitar per una vida digna». En aquest sentit, van defensar que la «violència» es troba en situacions com la precarietat laboral, els desnonaments o el fet de no poder permetre's uns estudis universitaris.

Amb tot, les persones concentrades van alertar que «no cessarem en la lluita» fins a aconseguir canvis. La protesta va durar mitja hora i va acabar amb proclames de «llibertat Pablo Hasél» i «llibertat detingudes».