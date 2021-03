Un mur endarrereix l'excavació de la Casa Pastors prèvia a la reforma

Les excavacions arqueològiques de la Casa Pastors de Girona han topat amb un mur. Les tasques d'arqueologia que s'hi estaven duent a terme tenen per objectiu determinar si hi ha restes d'elements patrimonials -en aquella zona ja es van fer troballes d'un immoble tardoantic l'any 2003. Amb tot, les excavacions són un pas previ que cal fer abans de començar el projecte de rehabilitació planejat per aquest edifici històric, que ha de convertir la Casa Pastors en el nou Museu d'Art Modern i Contemporani de la ciutat.

El contracte amb l'arqueòloga Maribel Fuertes Avellaneda es va formalitzar el 18 de novembre de 2019. D'entrada, tenia una extensió de 3 mesos, però aquest termini podia ser ampliat si apareixien a l'àrea elements «que requereixin una major dedicació de temps o de mitjans» per ser degudament analitzats.

Tal com explica el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, durant els treballs arqueològics «es va detectar un mur interior» que suposava un obstacle per continuar la tasca de l'excavació. Això va fer que els tècnics de l'Ajuntament haguessin d'entrar a estudiar com procedir amb aquell mur. «Al final es va arribar a la conclusió que calia fer un enderroc concret», apunta Martí. Segons assenyala, les obres de l'enderroc estan a punt d'adjudicar-se, i compten amb un pressupost de 36.000 euros (IVA inclòs).

Mentrestant, però, les excavacions arqueològiques han d'esperar. I és per això que a l'última Junta de Govern Local de febrer es va acordar la suspensió del contracte amb la professional, perquè l'acord formal «no quedés perjudicat». Fins que no s'estableixi si hi ha o no restes arqueològiques ?que Martí recorda que és un procediment «exhaustiu i complicat»? no es podrà avançar en el nou Museu d'Art. En tot cas, Martí remarca que és important fer-ho per «no perdre el patrimoni de la ciutat».

Possibles restes soterrades

En un informe de l'Ajuntament previ als treballs que s'hi han de fer s'hi especificava que, sota l'immoble, s'hi podrien arribar a localitzar una desena d'elements d'interès arqueològic. Per exemple, la terrassa inferior del fòrum de la ciutat romana amb «la possible existència d'edificis forals no documentats» i restes d'un immoble tardoantic i ja documentat durant les intervencions fetes l'any 2003 a la plaça de la Catedral. Aleshores no es va poder localitzar la façana de ponent d'aquell edifici, ja que se suposa que quedaria, precisament, soterrada sota la Casa Pastors.

També s'espera localitzar l'emplaçament del temple de Santa Maria de Puelles, illes de cases i sitges altmedievals dels segles X i XI, del castell de Sobreportes, habitatges del segle XIII de canonges i del palau de la família Pastors del segle XVIII, entre d'altres.

Les excavacions són una condició per a les futures obres de rehabilitació de l'edifici per convertir-se en el Museu d'Art Modern i Contemporani, i que té un pressupost que supera els 4 milions d'euros. El projecte està impulsat per diverses institucions, com la Generalitat, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona.