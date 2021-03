La manifestació, convocada per l'entitat 8M-Coordinadora de Feministes Anticapitalistes, ha sortit de l'Ateneu Salvadora Catà i, després de passar per la plaça 1 d'Octubre, s'ha dirigit a Jaume I i els jutjats, protegits per un dispositiu policial.

A la pancarta de l'inici es pot llegir "Ens volen confinades. Ens trobaran organitzades", i entre els crits que es poden escoltar hi ha "visca, visca, visca, la lluita feminista" o "no és no, i si no, és violació".