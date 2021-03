Les estudiants gironines es manifesten a Girona

Girona surt al carrer aquest 8-M per reivindicar els drets de les dones i la necessitat d'avançar cap a la igualtat entre sexes. Al migdia, mig miler d'estudiants, tant de secundària com universitaris, s'han manifestat pels carrers de la ciutat, convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

La protesta, encapçalada per una pancarta amb el lema 'Per una educació feminista, les estudiants anem a la vaga!' ha sortit de la plaça del Vi, ha recorregut part del Barri Vell fins a la plaça U d'Octubre, ha fet parada davant la Delegació del Govern (on s'ha llegit un manifest) i s'ha acabat altra vegada davant l'Ajuntament.

Durant el recorregut, els i les estudiants han corejat proclames com "Girona serà la tomba del masclisme", "Cap agressió sense resposta", "No són mortes, són assassinades" o "No, no machis-no!". Durant la manifestació, que ha transcorregut sense incidents, s'han encès pots de fum lila i s'ha fet una asseguda al mig de l'avinguda Jaume I.

"Reivindiquem el Dia de la Dona Treballadora i denunciem tot allò que ja venim fent anys enrere: que patim opressió i volem que se'ns escolti", ha dit una de les militants i portaveus del SEPC-UdG, la Mar. Aquest any, precisament, el manifest també ha volgut fer incís en la necessitat de "canviar protocols" a la universitat, posant com a exemple el cas de la investigadora que va denunciar haver patit discriminació laboral per motius de gènere.

"Als carrers, a casa, a la feina i a les aules"

"La violència masclista segueix present als carrers, a casa, als llocs de feina i a les aules; els centres educatius són un espai on patim de manera silenciosa la imposició dels estereotips i rols de gènere", recull el manifest. El text reclama acabar amb els protocols "inefectius i estèrils" –aquí, fent referència directa al cas de la investigadora- i també demana "acabar amb el sistema materialista i patriarcal, que redueix les dones a mercaderies, i que es perpetua i reprodueix als centres educatius".

La manifestació d'estudiants convocada pel SEPC ha començat poc després de dos quarts de dotze i ha durat al voltant d'una hora. S'ha acabat, precisament, quan a poca distància, al pati de les Magnòlies de la Delegació del Govern, començava l'acte institucional unitari amb motiu d'aquest 8-M.



La pandèmia agreuja "els estereotips"

La coordinadora territorial de l'ICD a Girona, Fina Surina, ha llegit en nom de totes les administracions un manifest que denuncia la vigència dels "estereotips" i les diferències que encara existeixen entre homes i dones. El text remarca que "els hàbits patriarcals" no s'han vist afectats per la pandèmia i el confinament i que, per contra, les dones han hagut d'assumir encara més rols que els homes.

"Les obligacions han recaigut sobre les dones, que hem estat teletreballant i fent-nos càrrec de tot", ha dit Surina. En aquest sentit, la coordinadora de l'ICD ha denunciat que les dones dediquen cada cop més temps a les tasques domèstiques i que això va en "detriment" del seu temps de lleure. "Minva la nostra salut i el nostre benestar", ha insistit.

El manifest unitari fa una crida a evitar que la crisi de la covid-19 suposi "un pas enrere" en els drets adquirits i subratlla que calen "avenços socials". "Cal aprofitar aquesta crisi per impulsar una transformació social de base feminista que estronqui la societat masclista i androcèntrica", recull el text.

Surina també s'ha referit a les condicions en què s'ha de desenvolupar aquest 8-M: "Enguany potser no podrem sortir tant massivament, però igualment farem sentir la nostra veu". A més, ha reivindicat la necessitat d'aprofitar el moment actual fer "efectiva" una "verdadera corresponsabilitat" entre homes i dones.

L'acte, organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Girona, la Generalitat i la Diputació, ha comptat amb la presència del delegat del Govern a Girona, Pere Vila; l'alcaldessa Marta Madrenas; la vicepresidenta primera de la Diputació, Maria Puig; el subdelegat de l'Estat, Albert Bramon, delegats i delegades dels serveis territorials i regidores i regidors del consistori, a més d'altres representants polítics i personal de les diferents administracions.