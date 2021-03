Les estudiants gironines es manifesten a Girona

Cap a 500 estudiants s'han manifestat aquest 8-M a Girona per reivindicar els drets de les dones i fer palès que el masclisme continua vigent a la societat. La manifestació, que ha sortit i acabat a la plaça del Vi, també ha volgut criticar els "protocols" que encara discriminen les dones, posant com a exemple el cas de la investigadora de la UdG que va denunciar discriminació laboral. En paral·lel, aquest migdia s'ha fet l'acte institucional unitari al pati de les Magnòlies de la Generalitat. La coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, Fina Surina, ha llegit un manifest que constata com la pandèmia ha agreujat les diferències entre sexes i el confinament "ha facilitat que es mantinguin els hàbits patriarcals".