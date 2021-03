El pisos turístics a Girona baixen de 880 a 743 en catorze mesos

La manca de turisme massiu a la ciutat de Girona ha provocat que moltes activitats vinculades a aquest sector haguessin d'abaixar la persiana. I entre els negocis que més han notat aquesta davallada de visitants hi ha els habitatges d'ús turístic. Segons dades facilitades per l'Ajuntament de Girona, després de molts anys amb increments, alguns cops molt elevats, en la tipologia d'aquest tipus d'activitats, l'any passat hi va haver un descens en el número total de pisos turístics d'aproximadament el setze per cent. Molts propietaris van veure que no podrien fer negoci amb els habitatges per l'absència de visitants i els van donar de baixa. Alguns d'aquests han passat a ser pisos de lloguer, alguns altres segurament s'han posat a la venda i altres han quedat buits. En algun cas, fins i tot s'hi ha produït alguna ocupació aprofitant l'absència d'inquilins.

Sempre segons les dades de l'Ajuntament, si a principis del 2020 hi havia 880 pisos turístics a Girona, es va tancar l'any amb 762 activitats registrades. Són, doncs, 118 menys en dotze mesos. A més a més, si es tenen en compte els mesos de gener i febrer d'aquest any 2021, la xifra ha caigut en 19 habitatges més. Després d'aquest seguit de dades decreixents, la xifra actual queda fixada en 743 habitatges destinats a l'ús temporal de visitants a la ciutat de Girona.

Descens d'activitats

Aquesta quantitat ha estat una de les claus en el descens d'activitats econòmiques que es va produir a la capital gironina l'any 2020, que va tancar amb 271 negocis menys que l'any anterior a conseqüència de la covid-19.

Tot i que les dades marquen un clar descens pel que fa al número de pisos turístics a la ciutat de Girona, s'ha donat el cas que cada any, de tota manera, hi ha hagut propietaris d'habitatges que han donat d'alta un pis per destinar-lo a ús turístic.

Encara hi ha altes

Les dades d'altes i baixes de pisos turístics a la ciutat dels anys 2019 i 2020 serveixen per constatar el tomb. L'any 2019 es van donar d'alta 127 pisos i de baixa només vuit. En canvi, l'any 2020, es van donar d'alta 60 habitatges però els pisos que es van donar de baixa es van enfilar fins als 178. Pel que fa al gener i febrer d'aquest any 2021, s'han donat d'alta tres habitatges i de baixa, 22.

Si es fa cas de les dades facilitades per la Generalitat, la tendència és la mateixa. No obstant això, hi ha un retard en l'oficialització de les quantitats actuals que estan en vigor, ja que hi ha passos i tràmits intermedis entre que el propietari demana que es doni de baixa l'activitat, que l'Ajuntament la concedeixi, que la institució municipal ho comuniqui a la Generalitat com a organisme que controla el registre d'aquestes activitats i que el Govern català acabi validant tot el procés.

Un decalatge

Les darreres dades definitives facilitades a Diari de Girona des de la Generalitat assenyalen que el 31 de gener del 2021 hi havia encara registrats a Girona 818 pisos turístics. Just un any abans, el 31 de gener del 2020, la xifra era de 869 activitats. Molt possiblement, doncs, en els mesos vinents, la Generalitat acabarà rebent les comunicacions de baixa pendents que estan en mans de l'Ajuntament.

La proliferació de pisos amb aquesta tipologia arreu de la ciutat, i sobretot al Barri Vell, han provocat un ampli malestar entre els veïns que consideraven que eren un focus que provocava un augment de preus dels lloguers i l'expulsió de residents a altres barris del municipi o, fins i tot, fora de la ciutat i el canvi d'un comerç de proximitat a uns establiments encarats únicament al turisme.