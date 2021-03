El ple de Girona desencalla noves inversions per valor d'1,93 milions d'euros gràcies als acords entre el govern, el PSC i Cs

El ple de Girona ha desencallat noves inversions per 1,93 Milions d'euros gràcies als acords entre el govern, el PSC i Cs. Entre les partides que s'han tirat endavant en destaca una de gairebé 900.000 euros que permetrà comprar dotze pisos per incloure'ls a la borsa municipal, o una altra de mig milió destinada a adquirir vehicles i material per a les brigades i la Policia Municipal.

El ple també ha aprovat una petició, que els grups de l'oposició han presentat en bloc, perquè l'alcaldessa, Marta Madrenas, comparegui públicament i expliqui quin paper va tenir l'Ajuntament amb el projecte fallit del 'Bloom' (el centre dedicat al 3D i les tecnologies emergents situat al Parc Científic de la UdG i que va fer aigües tres anys després d'inaugurar-se).