El PSC reclama activar serveis per reactivar l'economia

El grup del PSC a l'Ajuntament de Girona ha «alertat» que el govern de Girona compta amb eines per poder reactivar econòmicament la ciutat, però que «aquestes eines no s'estan utilitzant de la manera més adequada». «El problema és que des de la regidoria de promoció econòmica no s'estan desenvolupant tots els mecanismes a l'abast del consistori. La reactivació econòmica de Girona seria molt més fàcil si tots els engranatges amb què compta l'Ajuntament funcionessin correctament», va manifestar la regidora Bea Esporrín.

És per això que Esporrín insta el govern municipal a treure el màxim partit dels mitjans de què disposa, com ara el servei Girona Emprèn, dedicat a creació de noves empreses i autònoms, o el Servei Municipal d'Ocupació, així com a la gestió de diferents ajuts com l'Aixequem Persianes o els ajuts TIC.