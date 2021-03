Els bombons de Casa Cacao aterren en una cadena de cafeteries de Hong Kong

Els bombons de Casa Cacao, l'obrador xocolater dels germans Roca, viatgen fins a Hong Kong. Ho han fet de la mà d'una cadena de cafeteries de la ciutat asiàtica, anomenada Cupping Room, que ha instal·lat una botiga temporal de productes de Casa Cacao en un dels seus establiments des del 31 de gener.

L'espai «pop-up» es mantindrà obert durant sis setmanes, o bé fins a fi d'existències, i ofereix una selecció variada de les creacions xocolateres del pastisser Joan Roca. Allà s'hi troben des de capses d'assortiments de bombons fins a tauletes de xocolata, tots ells productes artesans.

La Casa Cacao, a plaça Catalunya de Girona, combina les activitats de l'obrador de xocolata amb les d'hotel, cafeteria i botiga, i és gestionada per Jordi Roca, amb Damian Allsop i Anna Payet.

La botiga «pop-up» de Hong Kong és una mostra més de l'expansió dels establiments que té la família Roca, una expansió que també s'està deixant notar a prop de casa. La setmana passada Diari de Girona va avançar que els germans Roca obriran properament un nou restaurant a Girona, anomenat «Normal». Aquest se situarà al local on fins ara hi havia hagut el Llevataps, a la plaça de l'Oli.

Més enllà de la Casa Cacao i del futur restaurant Normal, la família Roca té el famós restaurant de tres estrelles Michelín El Celler de Can Roca al barri de Taialà, gestionat pels tres germans, com també el restaurant Mas Marroch de Vilablareix. Al centre, hi tenen la Casa Cacao. I Jordi Roca també té la gelateria Rocambolesc al carrer Santa Clara, que s'està expandint per tot l'Estat. A més, estan associats amb els propietaris del restaurant plaça del Vi 7, Roger Viusà i Carles Horta.