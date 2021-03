La majoria de carrers de Girona seran de 30 km/ hora a partir de l'11 de maig

La majoria de carrers de Girona passaran a tenir una velocitat màxima de 30 km/hora al maig. Només no tindran aquesta limitació els vials urbans amb més d'un carril per sentit. Per exemple, a la Gran Via de Jaume I Emili Grahit, l'avinguda Josep Tarradellas o el Passeig d'Olot.

La motivació una normativa a nivell estatal aprovada a finals de l'any passat. La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, ha explicat que serà a partir de l'11 de maig. Ara mateix s'està estudiant si en alguns casos, en lloc de 30 km/hora es pot rebaixar a 20 km/hora.

D'altra banda, el ple va aprovar dilluns una moció de Guanyem que també va tenir el suport del PSC (la resta de formacions es van abstenir) on es reclama una pacificació dels entorns escolars. La moció buscava «protegir els infants dels cotxes i del perill i la contaminació que comporten». Des del govern municipal es va recordar que, per exemple, s'estan fent els camins escolars segurs