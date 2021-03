La manca de pressupost de Girona marca el debat d'inversions del ple

El debat del ple municipal de Girona sobre l'aprovació de diferents inversions en habitatge, urbanisme i seguretat va servir als grups de l'oposició per recordar a l'equip de govern (JxCat i ERC) que encara no s'ha portat a aprovació el pressupost per l'any 2021. Guanyem i el PSC van recordar que Girona és l'única capital de província i l'única ciutat de més de 100.000 habitants que encara no ha aprovat el pressupost per aquest any. Pel govern, Lluís Martí va apuntar que sí que hi ha pressupost, encara que sigui prorrogat de l'any anterior.

El ple va aprovar inversions per valor d'1.935.000 euros gràcies als vots a favor en diferents punts del PSC i Ciutadans, formacions amb qui havien arribat a acords previs. Guanyem es va abstenir a totes les votacions d'inversions, excepte per la compra de vehicles policials, on va votar en contra per la diferència en el model de seguretat.

Entre les inversions aprovades hi ha la compra de dotze pisos per a habitatge social (887.000 euros), la compra d'elements de transport i maquinària per als serveis municipals (380.160 euros), la compra de setze vehicles per millorar i ampliar el parc mòbil de vehicles de la Policia Municipal (307.260 euros), la millora del passallís de l'Onyar i el projecte de ponts i reforma del carrer del Carme (120.000 euros), la reforma de la plaça Pallach (96.000 euros), la reforma del parc Jordi Vilamitjana de la zona del Mas Masó (30.000 euros), l'adequació del local per l'Espai LGTBI (16.900 euros).

Pla de «xoc» i «preocupació»

Cristina Andreu i Lluc Salellas, en nom de Guanyem, van apuntar que les inversions no responen al «pla de xoc» que necessita la ciutat per sortir de la crisi per la pandèmia i que moltes inversions ja s'havien aprovat en anys anteriors, abans de la crisi, i no s'havien tirat endavant. També van apuntar que la proposta de pressupostos se'ls ha presentat amb un document sense «números clars». També que el govern local no havia avançat en acords pactats l'any 2020 amb la seva formació per aprovar aquells pressupostos.

La portaveu del grup socialista, Sílvia Paneque, després de lamentar també que la ciutat encara no tingui el pressupost aprovat, es va mostrar preocupada pel tancament de locals comercials, l'augment de l'atur i la inseguretat. I va explicar que havien decidit pactar algunes de les inversions que l'oposició havia tombat al gener perquè suposaven un bé per a determinats col·lectius i sectors de la ciutat.

«El pressupost que tots volem»

Pel govern, el seu portaveu, Lluís Martí, va assenyalar que ja que totes les formacions es mostraven interessades a tenir un pressupost per a aquest any, aconseguirien «el pressupost que tots volem». Lluís Martí va assenyalar que ben aviat aportaran un document amb dades concretes.

En aquest sentit, la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va apel·lar l'oposició a «seguir negociant» més inversions pendents que s'havien presentat al gener i es van tombar, així com els pressupostos per a aquest any.