Oberta a Girona la convocatòria per la Mostra d'Aparadorisme de Temps de Flors

L'Ajuntament de Girona recupera aquest any la Mostra d'Aparadorisme i Decoració Interior coincidint amb la 66a edició de Girona, Temps de Flors. Les inscripcions al concurs, que el 2021 arriba a la 17a edició, finalitzen el 9 d'abril. La iniciativa s'organitza cada any per fomentar la implicació dels comerços i establiments en el marc de Girona, Temps de Flors. Els premiats tindran un assessorament professional gratuït i personalitzat per millorar la imatge, aparador o distribució del producte de l'establiment guanyador.

Per valorar els espais es tindrà en compte l'originalitat, la qualitat artística, el disseny, el grau de vinculació al tema del concurs i la utilització de flors naturals en la composició. Com és habitual també hi haurà el premi popular que decidirà la ciutadania per Facebook. Com a novetat, enguany tots els establiments participants podran assistir gratuïtament a una formació en línia d'aparadorisme i decoració interior del Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'Interiors de Girona.