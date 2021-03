Envesteixen un ciclista, l'agredeixen i fugen del carrer Major de Salt

Un conductor va envestir un ciclista aquest dilluns i posteriorment, ell i els dos ocupants el van agredir i van fugir deixant-lo ferit al carrer Major de Salt.

La Policia Local ha localitzat el xofer del cotxe i l'ha denunciat. Mou-te amb Bici és qui ha denunciat els fets a la policia i reclama zona 30 a tota la vila.

Els fets es van desencadenar el dia 8 de març al carrer Major de Salt, quan el conductor d'un cotxe, segons ha denunciat Mou-te amb Bici a la Policia Local, un cotxe "va començar a tocar el clàxon reiteradament, va voler avançar al ciclista per la dreta quan circulava pel carrer Major, el va encalçar, el ciclista va caure i llavors va ser agredit pel conductor i dos acompanyants". L'entitat també denuncia que el ciclista va rebre "amenaces de mort" i que pateix estrès posttraumàtic.

De fet, arran dels fets, va patir lesions i va haver de ser atès pel SEM. Després de l'agressió, el conductor i els dos ocupants van fugir del lloc dels fets.

L'entitat Mou-te amb Bici posteriorment va denunciar els fets i la Policia Local ja ha localitzat i denunciat el conductor.

L'acusa de ser el presumpte autor de tres delictes: conducció temerària, danys i lesions lleus. Les diligències es trametran al jutjat corresponent.



Recollida de firmes



Mou-te en Bici lamenta aquest fet, produït en plena campanya de recollida de signatures per a pacificar el trànsit a Salt arran de la mort d'una ciclista el dia 18 de febrer a l'avinguda de la Pau, atropellada per una motocicleta, fet que va avançar Diari de Girona.

L'entitat reitera la seva petició de zona 30 a tota la vila i la necessitat d'una campanya d'informació i conscienciació de la normativa en zones 30.

De fet, el carrer Major, com recorda l'entitat és un carrer limitat a 30 km/h i les bicicletes han d'anar pel centre de la calçada; sobretot per evitar accidents com els que es produeixen sovint per l'obertura de portes, denuncia Mou-te amb Bici.