Condemnat per amenaçar una nena de 12 anys i aconseguir que li enviés imatges porno

L'Audiència de Girona ha condemnat un home per amenaçar una menor de 12 anys i aconseguir que li enviés fotografies i vídeos pornogràfics a través de Whatsapp. Segons ha reconegut l'acusat al judici, va contactar amb la menor el juliol del 2018 fent-se passar per una altra persona.

Enganyant-la, la va convèncer perquè li enviés imatges despullada i amb actituds sexuals fins a l'octubre del mateix any. També li va dir que si no li continuava enviant fotos i vídeos, penjaria les que tenia a internet. Fiscalia, acusació particular i defensa han arribat a un acord per imposar-li 2 anys, 6 mesos i 2 dies de presó per un delicte continuat d'amenaces i un delicte continuat de contactar amb menor per aconseguir material pornogràfic.