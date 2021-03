Denuncien l'atac d'un gos llop txecoslovac a Rocacorba

Un ciclista va denunciar aquest cap de setmana l'atac d'un gos llop txecoslovac mentre pujava la muntanya de Rocacorba, al municipi de Canet d'Adri. L'afectat, Josep Maria Requena, va ser mossegat per un gos d'aquesta raça mentre circulava per la pista diumenge passat al migdia, un fet que va denunciar als Mossos d'Esquadra.

Requena explica que aquest diumenge estava pujant a poc a poc pel camí forestal que arriba fins a Rocacorba quan es va trobar una menor que passejava amb dos gossos d'un color blanc marronós, i que anaven deslligats. A Requena li van cridar l'atenció els dos animals, que afirma que «imposaven» i que va identificar de la raça de gos llop txecoslovac. Segons apunta, de seguida un dels gossos se li va acostar i el va queixalar a la cuixa de la cama dreta. L'incident es va produir cap a la una del migdia en un encreuament conegut com «la pedra de Biert», on es pot continuar fins al cim de la muntanya o bé girar cap al nucli de Biert.

Després de rebre l'agressió, Requena explica que la menor es va «espantar» i va marxar amb els dos gossos en direcció a Biert. Aleshores va trucar per demanar que l'anessin a buscar i es va dirigir a urgències, on li van tractar les tres ferides originades per la queixalada. Allà, el metge va decidir enviar l'informe mèdic de lesions al jutjat de guàrdia. Posteriorment, el mateix ferit va anar a una comissaria de Mossos d'Esquadra per interposar la denúncia. Requena comenta que la mossegada l'ha deixat «coix», i va advertir a les xarxes socials que si algú anava per la zona «vigilés» per si se'ls trobava.

El gos llop txecoslovac no està inclòs a la llista de races potencialment perilloses que marca la llei catalana. Tot i això, la llei considera que entren dins d'aquesta categoria aquells gossos que «han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos, si així ho declara l'ajuntament corresponent», i també obre la porta a cada ajuntament a poder afegir-hi altres races.

A banda d'això, les persones propietàries d'animals generalment tenen l'obligació de dur l'animal lligat amb un collar i una corretja, tant els gossos considerats potencialment perillosos com aquells que no ho són.