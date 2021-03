Més d'un centenar de sanitaris es concentren a Girona per reclamar una "sanitat 100% pública"

Més d'un centenar de sanitaris s'han concentrat aquest dimecres a les cinc de la tarda davant la seu de la Generalitat a Girona per reclamar una sanitat "100% pública".

Els manifestants reivindiquen que ha estat una jornada de vaga "històrica" per la seva transversalitat i perquè inclou tots els serveis assistencials vinculats a la Salut. A més, també apunten que han decidit convocar la vaga per la pressió sobreafegida per la pandèmia però remarquen que la majoria de reivindicacions s'arrosseguen des de fa anys, com ara reduir la temporalitat i la precarietat en les contractacions, augmentar la inversió a l'atenció primària, aturar i revertir les externalitzacions o tenir un conveni únic.

Vacuna contra l'explotació', 'Estem fins els ovaris dels contractes precaris', 'Més bates menys corbates', 'La precarietat és la pandèmia de la sanitat', 'En venta la salut' o 'Estem fartes' han estat alguns dels lemes que es podien llegir als cartells que el centenari de sanitaris duien a Girona.

Convocada per la mesa sindical sanitària, han reivindicat que la d'aquest dimecres ha estat una jornada de vaga "històrica" perquè "per primer cop" incloïa tots els serveis assistencials vinculats a l'àmbit de la salut. Anna Alcalà, portaveu de CATAC-CTS-IAC, ha remarcat que també s'ha cridat a la vaga a personal de residències, emergències, transport sanitari, 061 o neteja. "Tot l'àmbit sanitari", ha exposat.

Les reivindicacions, afegeix, també són "gairebé històriques" tot i que assenyala que les necessitats s'han accentuat arran de la pandèmia, durant la qual afirma que s'han sentit "sols" i poc recolzats pels dirigents del país.

Entre les reclamacions hi ha, per exemple, que la sanitat sigui "100% pública", que s'aturin i es reverteixin les externalitzacions, que es contemplin jubilacions anticipades, que s'adeqüin les ràtios de professionals-pacients o que s'acabi amb la temporalitat i la precarietat en les contractacions.