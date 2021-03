Una noia cerca ajuda per trobar qui la va envestir amb una moto mentre anava en bicicleta a Girona

Una jove de la ciutat de Girona ha denunciat a les xarxes socials que una moto la va perseguir quan anava en bicicleta i la va acabar envestint. La noia ha penjat un vídeo a Twitter on explica el seu cas, i fa una crida per intentar localitzar testimonis.





Dilluns 1 de març vaig patir un accident, una moto em va envestir mentre anava en bici. Busco testimonis! pic.twitter.com/C0xjLqq4of — C. Masferrer (@ccaarme) March 9, 2021

Un conductor atropella un ciclista a Salt i fuig del lloc

La jove relata que l'atropellament va tenir lloc el dia 1 de març poc abans de les set del matí. Ella anava cap a treballar i pedalava pel carrer Santa Eugènia. A l'alçada de l'encreuament de la Punxa, explica que una moto la va començar a perseguir -fins i tot,- i que la va acabar envestint a l'entrada de l'aparcament subterrani de Central Marquina."Em va envestir de costat i jo vaig saltar per davant de la bicicleta", relata la ciclista, que apareix al vídeo amb. La jove demana que si algun testimoni va veure la persecució i l'atropellament es posi en contacte amb ella.La Policia Local de Salt ha obert diligències contra un conductor que va atropellar un ciclista al carrer Major, el va amenaçar després de fer-lo caure i. Els fets van passar aquest dilluns al matí. El ciclista circulava correctament per la calçada -el carrer està limitat a 30 km/h- quan l'infractor, que anava darrere seu en cotxe, va començar a tocar el clàxon insistentment perquè s'apartés. Segons ha fet públic la plataforma Mou-te en Bici , el conductor va intentar avançar el ciclista per la dreta posant-se en una parada d'autobús, el va colpejar amb el retrovisor i el va fer anar per terra. Llavors, tant el conductor com dos acompanyants que anaven amb ell van sortir del vehicle, el van amenaçar i van fugir.