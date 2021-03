Alarma a la plaça St. Pere de Girona pel robatori en 3 bars forçant la persiana

Alarma entre els comerciants de la plaça de Sant Pere i la zona del Pou Rodó, al Barri Vell de Girona. En pocs dies tres bars han aparegut amb la persiana trencada i els han entrat a robar els diners que hi havia a la caixa enregistradora i les ampolles de licor. «A la zona hi ha el temor de pensar qui serà el següent», explica Narcís Batlle, en nom dels comerciants d'aquest àmbit. «Estem espantats perquè ha passat tot molt seguit, en pocs dies», explica.

El sistema del lladre o el grup d'assaltants és sempre el mateix i s'executa de nit, quan no hi ha ningú perquè les restriccions per evitar l'expansió de la covid i el toc de queda els han obligat a tancar abans de sopar. Els individus accedeixen a l'interior de l'establiment tallant les barres de ferro de la persiana en forma de quadrat per tal que hi pugui passar almenys una persona. Un cop aconsegueixen obrir la porta, s'enduen tot el que poden.

«Es van endur unes cinquanta ampolles. Fins i tot les que estaven mig buides», lamenta el responsable del bar Chef Guevara, ambientat en l'illa de Cuba i que ha obert no fa gaire a la plaça Sant Pere. Va ser el primer del cicle de robatoris. Tots aquest mes de març. L'últim afectat ha estat al Casal Independentista el Forn, situat a la mateixa plaça. Pel mig, com a mínim ha rebut un altre local: la cerveseria El primer glop de Cervesa, situada al carrer de la Barca, al sector del Pou Rodó. Els tres casos han estat confirmats pels Mossos d'Esquadra.

Batlle insisteix en nom dels comerciants que se senten «insegurs» i que n'hi ha que no dormen de neguit. «Reclamem un esforç per part de l'Ajuntament i la policia perquè evitin més casos», assenyala. «Estem desesperats», apunta. Des de l'Ajuntament, el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, explica que el Barri Vell és un dels quatre on s'estan fent més esforços en l'àmbit de la seguretat amb patrulles fixes.

Atracament en una farmàcia

Aquesta «inseguretat» que denuncien a la zona no és, però, només per aquests tres fets. Hi ha altres episodis recents propers. Per exemple, fa un mes, es va produir un atracament en una farmàcia del barri de Pedret. L'afectada ha explicat a Diari de Girona que dos individus van entrar cap a les vuit del vespre, amb caputxa però sense mascareta, quan ella estava sola a punt de tancar l'establiment. La van amenaçar amb un ganivet a la mà li van obligar a donar la recaptació de tot el dia, el telèfon mòbil i els diners que tenia a la cartera.