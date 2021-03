Detenen un home a Girona per un robatori amb violència

Els Mossos van detenir dilluns passat un home de 20 anys de nacionalitat marroquina i veí de Girona per un robatori amb violència i intimidació. Els fets van passar al migdia, quan la policia va rebre l'alerta del robatori. L'home estava al carrer de Barcelona i va decidir empentar una dona, la va fer xocar contra una de les tanques metàl·liques protectores i va caure a terra. Tot seguit, el lladre va aprofitar per agafar-li la bossa de mà i la jaqueta i va fugir en direcció a un edifici que està en obres abandonat. Poc després, els Mossos van trobar el lladre dins de l'edifici mentre mirava tot el que havia robat. En l'escorcoll van trobar diners amagats en un mitjó (uns 100 euros) i l'anorac de la víctima i el moneder amb la documentació escampats pel terra. La víctima va ser traslladada a l'hospital Josep Trueta i la van atendre per les lesions lleus provocades arran de la caiguda. Els agents li van retornar tots els objectes robats. El detingut, que no tenia antecedents, ha passat a disposició judicial aquest mateix dimecres i ha quedat en llibertat amb càrrecs.