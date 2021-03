Sona la sirena de la fàbrica Nestlé de Girona i posa en alerta els veïns

Una falsa alarma a la fàbrica Nestlé de Girona ha fet que a la mitjanit sonés la sirena de la factoria.



Això ha provocat diverses trucades al telèfon d'emergències 112 i que s'hi desplacessin els serveis d'emergències.



En aquest vídeo es pot sentir el so:





Sort que he entrat a TW, em pensava que era el veí de dalt amb la tele i ja volia pujar a dir-li alguna cosa.

Algú de Girona sap d'on ve aquesta sirena? — Alan TR (@alan_tr96) March 10, 2021

A la fàbrica Nestlé han tingut un problema elèctric i se'ls ha disparat l'alarma creant certa preocupació als veïns. Ja està solucionat. Bona nit! — Marta Madrenas ?? (@MartaMadrenas) March 10, 2021

Els Bombers han rebut el primer avís quan passaven 13 minuts de les dotze de la nit i s'han activat amb una dotació.Mentre eren de camí cap a l'empresa que té la seu a Domeny, els Mossos d'Esquadra els han informat que es tractava d'una falsa alarma.Finalment, ha quedat tot en una anèctoda i ha estat un problema elèctric el que havia activat el sistema d'alarma.Tot i això, amb una dotació han anat fins a la zona a mirar que no hi hagués algun problema i s'ha descartat.L'alarma ha sonat uns 15 minuts segons diversos veïns de Girona que han publicitat el cas i també la seva preocupació pel so de les sirenes.La sirena s'ha sentit en zones molt distants de la població i això ha generat alarma entre els ciutadans. El so de la sirena, com han definit alguns veïns, era com "d'evacuació".El periodista i escriptor Carles Porta, que resideix a Girona també un tuit pels fets:De fet, l'alcaldessa de la ciutat Marta Madrenas ha fet una piulada a Twitter a la nit on explicava el què havia succeït