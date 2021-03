1.200 veïns i comerciants del Barri Vell reclamen una actuació "ferma" contra "la delinqüència i l'incivisme"

Veïns i comerciants del Barri Vell de Girona han recollit més de 1.200 signatures reclamant a l'Ajuntament una actuació "ferma" contra "la delinqüència i l'incivisme". En una queixa adreçada directament a l'alcaldessa, Marta Madrenas, asseguren que estan farts de patir robatoris, furts, baralles, amenaces "per part de pidolaires" i brutícia als carrers. "Vivim amb tristor i indignació la degradació imparable que està patint el Barri Vell", recullen al manifest, on també denuncien "inacció total" des del consistori. L'Ajuntament, per la seva banda, vincula la sensació d'inseguretat amb els usuaris de 'La Sopa' i assegura que ja s'ha reforçat la presència policial (amb una patrulla més) i s'ha intensificat la neteja al Barri Vell.

La impulsora de la queixa és una veïna del Barri Vell, Maria Vidal. Aquest febrer passat, quan passejava el gos, un individu va donar una puntada de peu al cap de l'animal i després va amenaçar amb un ganivet un veí que li ho va recriminar. La Policia Municipal el va detenir, però l'endemà ja tornava a voltar per la zona.

Vidal, que posa el seu cas com a exemple, va decidir crear un grup de Whatsapp amb uns quants veïns per denunciar els problemes "de seguretat, incivisme i brutícia" que pateix el Barri Vell. I que en els darrers mesos, assegura, han anat a més. A partir d'aquí, i a mesura que el grup anava sumant veïns i comerciants, van decidir autoorganitzar-se i impulsar una recollida de signatures per elevar una queixa a l'Ajuntament.

Les firmes s'han recollit a tres botigues del barri. I en pocs dies, ja n'han sumades més de 1.200. Avui, un grup de veïns i comerciants les han entrades a l'Ajuntament, acompanyant l'escrit de queixa que s'adreça directament a l'alcaldessa Marta Madrenas.



"Degradació imparable"

"Vivim amb tristor i indignació la degradació imparable que pateix el barri", comença l'escrit. I a partir d'aquí, els veïns relaten que el Barri Vell s'ha vist abocat a patir "problemes de convivència, una delinqüència cada cop més freqüent, brutícia, manca de promoció econòmica i tancament gradual de comerços".

Per als veïns i comerciants, de tot aquest llistat de greuges, els que reclamen "una solució més immediata" són la manca de de seguretat i la degradació de l'espai públic. Asseguren que a la zona hi ha cada cop més robatoris i furts, aldarulls i baralles, amenaces "per part de pidolaires" o gent beguda i drogada i "assetjament a adolescents de caràcter sexual".

A més, l'escrit també critica que molts carrers secundaris estan bruts. No només perquè hi ha deixalles al terra, sinó també "orina i excrements". Els veïns i comerciants subratllen que les problemàtiques es donen arreu del Barri Vell, però que són més evidents als voltants del centre d'acollida 'La Sopa' (que està "sobresaturat"), el carrer Ciutadans i el Passeig Arqueològic.

"L'emplaçament cèntric de 'La Sopa' provoca nombrosos i seriosos problemes als veïns, comerciants i turistes que visiten la ciutat", recull l'escrit. I hi afegeix: "Els veïns viuen atemorits i assetjats davant l'amenaça de col·lectius que trafiquen i delinqueixen amb total impunitat; per altra banda, la Policia Municipal fa cas omís a les trucades constants dels veïns".



"En primera persona"

Maria Vidal explica que molts dels qui han signat el manifest –visquin o no a la zona- han patit problemes "en primera persona" quan han anat al Barri Vell. "Ens hem adonat que la situació afecta tothom, perquè recolliries un relat de cadascú", diu Vidal.

A més, la impulsora de la queixa també relata que la manca de seguretat també és compartida entre els comerciants. Assegura que, quan es fa fosc, n'hi ha que tanquen la porta amb clau tot i tenir la botiga oberta per autoprotegir-se, i que d'altres "tenen gas pebre sota el mostrador".



Vigilància privada

Per exemple, els responsables de Biodrissa, una botiga del carrer Ciutadans, es van veure obligats a contractar vigilància privada per "donar tranquil·litat" i "seguretat" als treballadors. Segons explica la directora de la Fundació Drissa, Núria Martínez, van començar a tenir incidents a partir del juny passat i en van detectar "pràcticament cada setmana". Fins al punt que un dia un lladre va agredir un treballador. Tot i que van posar el cas en coneixement de la Policia Municipal, concreta Martínez, l'empleat no va voler denunciar per "por" a represàlies.

A banda d'aquest cas més greu, Martínez també detalla que han hagut de moure a l'interior de l'establiment una nevera que hi havia a l'entrada perquè sovint era l'objectiu de lladres, han hagut de posar cadenats i han reforçat el sistema d'alarma: "Ara tenim un botó del pànic". Van tenir aquest treballador de seguretat durant uns mesos però ara n'han prescindit perquè la situació ha millorat. "Continuen venint a demanar i són maleducats, però ja no detectem aquella violència de fa uns mesos", ha afegit Martínez.

Per això, han decidit sumar-se a les demandes del barri perquè consideren que, fins ara, no han rebut "les solucions esperades" als problemes d'inseguretat.



L'Ajuntament ho vincula amb 'La Sopa'

A l'escrit de queixa, els veïns i comerciants del Barri Vell critiquen "la inacció total" de l'Ajuntament i li exigeixen que "afronti d'una vegada per totes aquesta problemàtica". Entre d'altres, fent complir les ordenances, incrementant la presència policial a la zona o rebaixant la càrrega assistencial de 'La Sopa'.

El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, vincula directament la situació amb els usuaris del centre d'acollida. Explica que entre els indigents i els MENAs que hi van a dormir o menjar hi ha de tot, i admet que alguns tenen "comportaments incívics i, molt ocasionalment, violents".

Berloso explica que a 'La Sopa' no hi ha més usuaris que abans, però sí que les restriccions per la covid-19 (que s'han traduït amb menys gent pels carrers) han fet que siguin més visibles. I també, que tinguin "més llibertat" per fer les seves necessitats al carrer.

El regidor, però, diu que l'Ajuntament ja ha incrementat tant la presència policial com la neteja a la zona. A la patrulla fixa que ja hi ha al Barri Vell, fa pocs dies se n'hi ha incorporada una altra al torn de tarda-vespre. I ara, es netegen els carrers amb aigua dos dies per setmana (abans, se'n feia una).

Per a Berloso, però, si bé els usuaris de 'La Sopa' han fet incrementar la "sensació d'inseguretat", això no vol dir que hi hagi més delinqüència. "Hi ha persones i pidolaires que volten més, i això augmenta aquesta sensació; per això, per corregir-ho, hem incrementat la presència policial i la neteja", conclou.