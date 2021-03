Condemna de 20 anys de presó per a la parricida de Girona

L'Audiència de Girona ha condemnat a M. Àngels Freixas, la dona que va ofegar la seva filla a la banyera després d'adormir-la amb pastilles, a 20 anys de presó per assassinat que haurà de complir en un centre penitenciari. Després que el jurat popular resolgués durant el judici del cas la setmana passada que Freixas tenia molt alterades les seves capacitats mentals, però que va matar la seva filla intencionadament, la sentència havia de resoldre quina pena se li havia d'imposar.



Com que la resolució del jurat va tenir en compte «l'ampli» historial mèdic i psiquiàtric de Freixas per concloure que quan va cometre el crim tenia les capacitats alterades, la petició que feia el fiscal de presó permanent revisable no va poder prosperar. Així doncs, després d'escoltar la deliberació del jurat, les acusacions van demanar que se la condemnés a 20 anys de presó, per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Es tracta de la pena mínima aplicable d'un delicte que permet demanar un màxim de 30 anys de presó.

Així doncs, els magistrats han accedit a les peticions de les acusacions, i han desestimat la petició de la defensa, que si bé acceptava la tesi de la defensa pel que fa a la culpabilitat de l'acusada, demanava que s'internés Freixas en un centre psiquiàtric durant el temps de la condemna. La seva tesi és que quan va cometre el crim la dona tenia completament alterades les seves capacitats, i que per tant en primera instància calia absoldre-la. El jurat, però, va tirar per terra aquesta opció quan va determinar que tot i que li reconeixien una afectació «molt greu» de les capacitats mentre va cometre el crim, això no la feia desconeixedora dels seus propis problemes mentals. D'aquesta manera, de forma alternativa la defensa va demanar que la pena es complís en un context d'internament psiquiàtric, un extrem que el tribunal denega, ja que es reserva per casos on s'apreciï la probabilitat que es puguin tornar a cometre un nou delicte de la mateixa naturalesa. «El cas en qüestió no té pronòstic de reincidència, ja que ha ocorregut en un context concret i per la seva faceta com a mare», apunta el document.

A més, la defensa demanava que es rebaixés en dos graus la pena, un fet que el tribunal descarta per les circumstàncies personals de la processada: «Al marge de la seva patologia psíquica, no es pot considerar una doble reducció punitiva perquè ha crescut i s'ha desenvolupat en una família estructurada», subscriu el tribunal. També indica que Freixas no tenia problemes econòmics tot i no treballar, que va estudiar una carrera universitària i que tenia el suport de la seva germana, de l'exmarit i d'amics per tenir cura de la filla.

D'altra banda, el tribunal imposa una indemnització de 150.000 euros pels danys morals ocasionats al pare de la nena, així com les despeses del judici. També li imposa una mesura de 10 anys de llibertat vigilada. La sentència, però, encara no és ferma i les parts tenen opció de recórrer-la al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Culpable d'assassinar la filla

El jurat popular va declarar dijous passat Freixas culpable d'assassinar la seva filla de 10 anys a la banyera. El veredicte va considerar que havia quedat demostrat que el 30 de desembre de 2019 la dona va adormir la nena al seu pis de Girona amb 80 pastilles d'un tranquil·litzant que es prenia ella i que un cop adormida la va submergir a la banyera, encara amb vida, per tal de matar-la. Ho va fer intencionadament, però «per la idea errònia i provocada per la depressió crònica que patia que li feia pensar que no era una bona mare i que no podia cuidar la filla tota sola».