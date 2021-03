La pandèmia ha afectat un 68% d'empreses al Gironès i un 20% està en risc de tancar

El 68% d'empreses del Gironès s'han vist afectats de forma «moderada» o «forta» a causa de la pandèmia. D'aquests, prop d'un 40% s'han vist afectats «fortament» en la seva activitat. A més, un 20% dels negocis creu que està en risc d'haver de tancar de forma permanent a causa de la crisi sanitària. Són algunes de les dades que es desprenen d'un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Consell Comarcal del Gironès, que vol diagnosticar l'impacte de la covid-19 a la comarca. Els resultats serviran de base per elaborar el Pla Estratègic per la Reactivació Econòmica del territori.



Segons apunta la recerca, els autònoms i les empreses amb menys de 5 treballadors tenen un 20% i un 13% més de probabilitats de tancar, respectivament. I en el sector hoteler - dels més afectats per la crisi sanitària - un 54% considera que s'exposa al risc d'haver de tancar.

El conseller i cap de l'àrea de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica, Toni Vidal, apunta que amb l'estudi volen «fer una fotografia de l'impacte de la covid-19 des del punt de vista de l'activitat empresarial i la ciutadania». Així, també han analitzat aspectes com el nivell de digitalització de la població, que s'accentua entre els majors de 50 anys, però també de la connectivitat del territori. De fet, és un dels temes que ja tenien sobre la taula abans de la pandèmia. En un pla estratègic anterior detectaven que no a tots els municipis els arriba la fibra òptica. Aquesta necessitat, ara s'ha posat encara més de relleu per fets com l'auge del teletreball (durant el confinament, un 40% de treballadors de la comarca van teletreballar, segons l'estudi). En aquest sentit, també han trobat que el teletreball està comportant una transformació que obre noves necessitats, tant tècniques, com de salut laboral o de relació i confiança entre l'empresa i el treballador.

Un altre aspecte que Vidal posa de relleu, i en el qual afirma que«En els entorns més vulnerables, s'ha vist com afectava més els alumnes a l'hora d'aprendre en línia», explica Vidal, així com també «l'accés a la informació i a fer tràmits a l'Administració Pública», afegeix.En aquest sentit, una conclusió més que han extret de l'enquesta és, que apareixen «independentment de si tens més o menys coneixements informàtics», apunta Vidal. Tot i que els tràmits en línia han augmentat, més de la meitat dels enquestats creuen que l'administració «no està prou preparada» perquè la ciutadania pugui dur a terme els tràmits en línia. En això hi han començat a treballar incorporant la figura dels «agents covid» per assessorar als usuaris, que fins ara han fet més de 1.000 atencions.El següent pas del Consell Comarcal serà crear el nou pla que serveixi per «donar resposta» a aquest nou context.