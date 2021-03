Un passatge de Sarrià passarà a ser sols per a vianants i bicicletes

En un parell de dies, un cop estiguin acabades de col·locar unes noves pilones, el passatge de l'Església de Sarrià de Ter passarà a ser d'ús exclusiu per a vianants i bicicletes un cop s'hagi impossibilitat que hi puguin passar cotxes. «L'actual sistema viari no és sostenible ni amable amb el ciutadà i prima el cotxe enfront del vianant, aquesta situació s'ha de revertir i tornar els carrers a les persones», expliquen des del consistori sarrianenc, que assegura que «fer arribar el carril bici i zones de vianants a tots els nuclis del poble s'ha convertit en una obligació i aquesta actuació va encaminada a aquesta direcció»

L'Ajuntament de Sarrià, amb Narcís Fajula com a alcalde, té clar que la del passatge de l'Església «no és la primera acció ni serà l'última a Sarrià de Ter en la transformació dels espais públics en grans zones per als ciutadans i de mica en mica arribarem a àrees de zona 20 o restringides pels vehicles de motor».