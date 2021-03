El PSC demana un estudi per saber la gestió més eficient dels residus

El PSC de Girona ha presentat al·legacions al document previ del plec del contracte de neteja. El document, que presenta diferents suggeriments en quatre blocs, exposa en la seva primera part que cal un estudi econòmic i financer que determini quina és la gestió més adient del servei: municipal (100% pública), mixta (com l'actual) o concessió. «Actualment la ciutat de Girona és la que té la taxa d'escombraries més alta de tot Catalunya; i la tercera ciutat d'Espanya amb la taxa d'escombraries més alta (només superada per San Sebastián i per Jerez de la Frontera). Cal estudiar quins són els motius que fan aquesta elevada factura pels ciutadans i tenir-los en consideració per tal que el nou plec de gestió del servei no faci que la taxa continuï sent la més elevada de Catalunya i passi a ser la més elevada del país», ha explicat la regidora Bea Esporrín.

El document també manifesta els dubtes que genera el canvi proposat a contenidors agrupats (intel·ligents), i considera que si segueix l'evolució de les dades de recollida selectiva dels darrers cinc anys, amb el model actual (contenidors oberts), s'assolirien els percentatges que marca la normativa europea i la necessitat del canvi que proposa el govern queda «en dubte». A més, demanen esperar a obtenir els resultats de la prova pilot feta a l'Eixample i el Mercadal

En un tercer bloc, els socialistes han explicat que les rutes han de ser de màxim 3,8 km dia/treballador en l'escombrada manual, tal com es recomana en el sector i com reflecteixen les conclusions de l'estudi «Disseny i validació d'un mètode de càlcul per a la neteja viària en una ciutat mitjana». Per últim, el PSC demana que «amb l'objectiu de mantenir l'espai públic en condicions satisfactòries, al proper plec el servei de retirada de pintades es contracti per a tots els barris de la ciutat i no només per a determinats barris com s'ha fet fins ara».