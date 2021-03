Salt tanca el 2020 amb un estalvi de 2,7 milios d'euros

L'Ajuntament de Salt tanca el 2020 amb un estalvi net de 2,7 milions d'euros, deixant el romanent de l'administració al voltant dels 4 milions. Aquesta reducció en la despesa durant el 2020 ha permès que el consistori tanqui l'any amb un deute acumulat de 8 milions, un 66% menys del que hi havia ara fa cinc anys, quan era de 24 milions d'euros. La pandèmia ha provocat una reducció en els ingressos i també ha comportat una exempció d'algunes de les taxes. Tot plegat ha portat a una caiguda del 10% en els ingressos municipals, que s'ha compensat amb una reducció de la despesa, executant el 88,8% de totes les sortides pressupostades.

Amb aquest estalvi generat aquest últim any, el govern local encara un 2021 centrat en destinar el romanent en la reactivació econòmica i en impulsar les inversions locals. El regidor d'Hisenda de Salt, Toni Vidal, ha assegurat que mantindran "la gestió responsable" que ha marcat l'equip de govern local en els últims anys, "sense oblidar" que cal "superar l'impacte de la covid-19" en el municipi.

Per això Vidal ha recordat que ja han impulsat una nova partida de 250.000 euros per "estar al costat del teixit econòmic i comercial de la vila". A més, les inversions del 2021 se situaran al voltant dels 2,6 milions d'euros. En destaquen els 850.000 € que el govern local destinarà a la millor i manteniment dels carrers i els 310.000 per arreglar parcs i jardins.