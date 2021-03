Contes de Sant Jordi per l'alumnat de Montfalgars

L'autor Jaume Prat i l'il·lustrador Quim Paredes, s'han aliat per crear dos contes per pintar sobre la història de Sant Jordi amb el drac com a protagonista. Una de les obres, editades per l'Editorial Mesclant, està ambientada a La Pilastra de Salt i la Marfà de Santa Eugènia de Girona, i l'altra, s'ambienta a la Vall d'Enclar, a Andorra.

L'objectiu que persegueixen els impulsors de la iniciativa és, d'una banda, poder cobrir els costos de l'editorial amb les vendes. D'altra banda, els beneficis dels autors seran destinats a poder regalar fins a 450 exemplars dels contes a tot l'alumnat de l'escola Montfalgars de Girona.

Prat manifesta que, d'aquesta manera, busquen que els nens i nenes de l'escola «puguin tocar i pintar un conte de Sant Jordi sense pagar ni un euro». L'autor afegeix també que un altre motiu és el fet que l'any passat els alumnes no van poder gaudir de la jornada, i apunta que aquest any, probablement, tampoc serà com un Sant Jordi habitual.