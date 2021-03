Un conductor molt begut bolca el cotxe davant de la seu de la Generalitat a Girona

Un conductor molt begut va va bolcar el cotxe ahir a la nit a la plaça de l'Hospital de la ciutat de Girona, davant de l'edifici de la delegació de la Generalitat. Els fets van ocórrer pels volts de les 21.30 hores.



El vehicle, un Opel Astra, circulava en direcció a la plaça Catalunya quan, per motius que es desconeixen, va xocar contra un dels pals metàl·lics que divideixen la calçada de la vorera i va acabar bolcant enmig de la via.





Es van activar diverses patrulles de la Policia Municipal de Girona i dels Bombers de la Generalitat L'accident de trànsit va acabar sense ferits.Però els agents de la Policia Municipal de Girona van veure que el conductor podia anar sota elss. Per aquest motiu, li van practicar la prova d'alcoholèmia.L'home va donar, que està en 0,25 mg/litres d'alcohol d'aire expirat.Per aquest motiu van denunciar el conductor,, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir en estat etílic. Els agents van instruir lesde l'accident sense ferits que es traslladen als jutjats.