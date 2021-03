L'interventor ha de deixar l'Ajuntament de Girona després d'una nova resolució

Carlos Merino va sortir per la porta de l'Ajuntament de Girona aquest divendres, puntualment, a les tres de la tarda i dilluns ja no hi tornarà a entrar. Una nova resolució del govern municipal posa fi a la seva carrera com a interventor municipal després d'un litigi que, tot i això, podria no haver acabat. Merino fa 65 anys demà i segons un pla de racionalització de personal de l'Ajuntament, ha de jubilar-se, tot i que havia demanat seguir fins als 70 anys.

Quan ahir va sortir de l'edifici consistorial es va trobar amb un grapat de persones aplaudint-lo per reconèixer-li la tasca que ha portat a terme a l'Ajuntament. Va ser una sorpresa i van aconseguir emocionar-lo. L'acompanyava l'actual tresorer, Lluís Pujol, que també es jubila a finals de mes. A la plaça del Vi hi havia companys de feina, amics i familiars que van voler acomiadar-lo del seu lloc de feina agraint-li la tasca que ha portat a terme des de fa diverses dècades. Entre els presents, hi havia els exalcaldes Joaquim Nadal i Anna Pagans.

Entre Waterloo i el Parlament

A més, Carles Puigdemont, li va agrair la seva tasca amb una connexió en directe amb una tauleta electrònica. Merino va dir-li a l'expresident de la Generalitat que «guardava molt bons records» d'ell quan governava a Girona. Dels mandataris municipals només hi va faltar l'actual alcaldessa, Marta Madrenas, que és qui va signar la resolució final, i que estava al Parlament on hi havia la votació per constituir la Mesa.

A la plaça del Vi també hi havia altres exregidors com Maria Àngels Freixenet i Manuel Martín. A més, l'exalcalde de Palafrugell, Lluís Medir, ja que Merino també va exercir com a interventor en aquest municipi del Baix Empordà.

Altres dels presents a l'acte sorpresa van ser la viceinterventora municipal, Glòria Rigau, la interventora de la Diputació, Núria Josa, la interventora de Salt, Anna Costejà, i Lourdes Palomino, la seva parella i actual secretària de l'Ajuntament saltenc.

L'alcaldessa de Girona i l'interventor municipal portaven mesos enmig d'una picabaralla de documents que va acabar als jutjats. L'equip de govern manté que té un pla de racionalització de personal que contempla que no s'accepten les peticions de perllongar la relació laboral quan a un treballador li toca jubilar-se. Sense excepcions.

Un litigi llarg

Ell va demanar poder seguir treballant a l'Ajuntament tot i que als 65 anys ja li tocava jubilar-se. La resposta va arribar en mans de la tinent d'alcaldia de Règim Interior, Maria Àngels Planas, que li va recordar l'existència d'aquest pla de racionalització que feia que li hagués de denegar la petició. Merino va presentar un recurs a la decisió de la representant municipal però Maria Àngels Planas va insistir en la denegació.

L'interventor va acabar presentant un recurs contenciós- administratiu per intentar poder continuar treballant. Davant d'això, l'Ajuntament va optar per contractar un advocat, afirmant que no en tenia cap en plantilla expert en aquest tipus de conflicte. El cost va ser de 11.253 euros. I el jutjat va donar parcialment la raó a Merino i va condemnar l'Ajuntament a pagar les costes del judici, valorades en uns 500 euros.

De fet, el jutge va indicar que la persona que havia de signar les resolucions no havia de ser Maria Àngels Planas perquè no té atribuïda expressament la delegació d'aquesta competència. Ara, ha estat la mateixa alcaldessa Marta Madrenas qui ha firmat la resolució que, de moment, serveix perquè Carlos Merino hagi de deixat de treballar a l'Ajuntament de Girona.