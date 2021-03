Un conductor begut bolca el cotxe davant la seu del Govern

Un conductor begut va bocar el cotxe divendres a la nit a la plaça de l'Hospital de la ciutat de Girona, davant de l'edifici de la seu de la Generalitat. Els fets van desencadenar cap a dos quarts de deu, poc abans que comencés el toc de queda.

El vehicle, un Opel Astra, circulava en direcció a la plaça Catalunya quan, per motius que es desconeixen, va xocar contra un de les pilones que divideixen la calçada de la vorera i va acabar bolcant enmig de la via. Aquest carrer està pavimentat amb llambordes i es troba a ple centre de la ciutat.

Arran de l'accident de trànsit, es van activar diverses patrulles de la Policia Municipal de Girona i dels Bombers de la Generalitat així com el SEM. Sortosament, el sinistre viari va acabar sense ferits i no es va haver d'evacuar ningú a cap centre sanitari.

Tot i això, els agents de la Policia Municipal de Girona mentre feien les seves tasques per elaborar l'atestat del sinistre viari, van sospitar que el conductor podia anar sota els efectes de les begudes alcohòliques. Per aquest motiu, li van practicar la prova d'alcoholèmia.

Positiu penal

L'home va donar positiu penal. Concretament, va triplicar la taxa màxima permesa, que es troba en els 0,25 mg/litres d'alcohol d'aire expirat. Un positiu penal d'alcoholèmia és aquell que supera els 0,60 mg/litres d'alcohol.

Davant del positiu per alcoholèmia, la Policia Municipal va denunciar el conductor. Es tracta d'un veí de Girona de 38 anys a qui s'investiga com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir en estat etílic. Els agents van instruir les diligències de l'accident de trànsit sense ferits que es traslladaran als jutjats.

Aquest accident de trànsit va tenir lloc en un cèntric punt de la ciutat i, malgrat produir-se de nit, alguns veïns van acostar-se fins al punt dels fets i van immortalitzar-ho. Alguns d'ells van penjar-ho a les xarxes socials, ja que no és gaire habitual que hi hagi sinistres viaris en aquest punt de la ciutat, on els vehicles solen circular a baixa velocitat.

En aquest cas, tampoc es van haver de lamentar ferits, ni del turisme ni tampoc cap persona que caminava per la zona. Es tracta d'un cèntric vial on sovint molts ciutadans travessen el carrer en punts on no hi ha passos de vianants. Sortosament, això no va produir-se la nit de divendres quan el vehicle es va accidentar davant la seu de la Generalitat de Girona.