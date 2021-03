Entitats acusen part del govern de Girona de criminalitzar la pobresa

Sis entitats socials gironines han condemnat «rotundament» les declaracions del regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, que va atribuir la «delinqüència i l'incivisme» del Barri Vell a alguns indigents i MENAs que van a dormir o menjar al centre d'acollida La Sopa. «Alguns tenen comportaments incívics i, molt ocasionalment, violents», va apuntar. Les entitats han considerat que es tracta d'una posició «racista i classista» i han acusat part l'equip de govern del consistori «d'estigmatitzar i criminalitzar» la pobresa. «Són unes declaracions innacceptables i greument irresponsables», han subratllat.

«Aquells que haurien de vetllar per tal de garantir que la ciutadania té unes condicions de vida dignes , no solament no ho fan, sinó que culpabilitzen els sectors més damnificats per la seva desatenció», han lamentat. Tot plegat, en plena pandèmia i en un moment «de màxima complexitat» on creuen que les desigualtats socials estan creixent de forma «alarmant i preocupant».

Dimissió i rectificació

Les entitats han exigit, doncs, la dimissió «immediata» del regidor de Seguretat, així com la rectificació «urgent» de les declaracions de l'equip de govern. Un altre de les peticions passa per un «replantejament total» de les seves polítiques, «essent aquestes unes de les causants de la inseguretat als barris degut a la manca d'habitatge, el racisme institucional o la desinversió en serveis socials». «Emplacem l'Ajuntament a reflexionar sobre les causes reals de la inseguretat als barris i buscar-ne als autèntics culpables», han demanat. En aquest sentit, han apuntat que el model de ciutat actual és «excloent i desigual».