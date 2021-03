Sant Gregori aprova un nou paquet d'ajudes en els tributs municipals

L'Ajuntament de Sant Gregori ha aprovat les bases per concedir bonificacions en impostos municipals a famílies, empreses i autònoms afectats per la COVID-19 des de gener de 2021. Per això, s'ha reservat una partida pressupostària de 8.000 euros.

Les ajudes són del 100% de l'ocupació de via pública per a terrasses de bars i restaurants durant tot l'any, un 20% en l'IBI, un 10% en l'Impost dels Vehicles i un 25% de bonificació en la taxa de recollida de deixalles per establiments, empreses o autònoms afectats per les mesures aplicades en les restriccions.

En famílies afectades per la pandèmia s'aplicaran bonificacions del 15% en la taxa de deixalles, un 15% en l'IBI de l'habitatge, un 10% en l'impost de vehicles i un 10% en el preu de les activitats esportives i culturals del municipi. També s'ha aprovat aplicar una bonificació del 50% del preu públic d'utilització del local del viver d'empreses.

Finalment, aquelles empreses que ho sol·licitin tindran una bonificació del 100% en falques publicitàries a Ràdio Sant Gregori.

A més, s'han concedit setze ajudes directes de 1.000 euros per als sectors de restauració, estètiques i centres de bellesa i empreses de formació i esportives afectades per la segona onada de la pandèmia. Un import total de 16.000 euros que l'Ajuntament ingressarà als diferents establiments sol·licitants d'aquesta ajuda.