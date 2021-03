Estira-i-arronsa a Germans Sàbat per un contenidor per guardar-hi 3.000 antiguitats

Un veí de Germans Sàbat i l'Ajuntament de Girona han iniciat un estira-i-arronsa per la ubicació d'un contenidor blindat a la via pública. Ell ha sol·licitat col·locar-lo just a davant del seu local i l'Ajuntament li diu que allà no pot ser perquè ocupa tota la vorera i impedeix el pas a la gent i li ha plantejat col·locar-lo en un espai situat a uns cinc metres, creuant el carrer.

L'home, Joaquin Domingo, explica que fa unes setmanes es va veure afectat per un foc en un local situat al costat del seu. El fum va entrar a l'interior de la seva propietat, on guarda milers d'objectes de col·leccionista i li va deixar tot l'espai brut fins al punt que requereix d'una neteja intensiva. Domingo guarda unes 3.000 antiguitats de tota mena al seu local: unes 400 bàscules, desenes d'escalfadors de peus, escalfadors de llits i planxes, entre molts altres objectes.

Ell vol retirar tots aquests objectes emmagatzemant-los en aquest contenidor blindat temporalment, per poder netejar l'espai i posteriorment tornar-ho a col·locar tot tal com ho té ara. Afirma que ja ha pagat un dipòsit de 600 euros a una empresa per poder llogar el contenidor blindat i apunta que després de l'incendi, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va prometre-li que podria posar el contenidor i que ara se sent enganyat perquè no l'hi deixen posar on vol.

Des de l'Ajuntament, s'apunta que l'alcaldessa va recomanar-li que demanés permís per col·locar el contenidor i que un cop ha demanat l'autorització s'ha comprovat que el veí vol posar-lo just davant del seu local ocupant tota la vorera.

La regidora de Mobilitat, Marta sureda, ha explicat que se li ha plantejat un altre lloc no gaire llunyà per tal que hi col·loqui el recipient. En concret, just a l'altre costat del carrer, en un punt on hi ha places d'aparcament que quedarien inutilitzades però que evitarien inhabilitar la vorera. «Estem fent esforços i recordant que la ciutat és per a les persones i estem eixamplant voreres per facilitar que la gent hi pugui caminar i no podem permetre que un contenidor ocupi tota la vorera», ressalta Sureda. Tot i que el veí assenyala que mai passa ningú per aquella vorera, la regidora insisteix que, tan sols hi passi una persona, el que no es pot fer és «obligar-la a baixar i a caminar per la calçada».