El programa "Reallotgem" vol garantir l'habitatge 5 anys a famílies que s'hagin quedat sense a Girona

L'Ajuntament de Girona s'ha adscrit al programa "Reallotgem", que vol garantir el dret a l'habitatge durant 5 anys a famílies en situació d'extrema vulnerabilitat. La iniciativa, promoguda per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, té per objectiu donar una "establitat habitacional" a aquelles famílies que hagin perdut el domicili, perquè puguin "remuntar i construir el seu projecte de vida", ha explicat avui la regidora d'Habitatge, Annabel Moya.

Per ara, el consistori gironí compta amb 20 casos de Serveis Socials als quals s'inclourà al programa "Reallotgem". Provenen de la Mesa d'Emergència Habitacional i des del consistori s'ha valorat que "tenen una necessitat urgent" per disposar d'un lloc on viure de forma permanent. Actualment aquesta vintena de famílies es troben en un allotjament temporal.

L'Ajuntament de Girona també té 22 casos més que estan a l'espera de ser avaluats. De moment, l'objectiu del consistori és reallotjar 42 famílies de la ciutat mitjançant aquest programa.

El perfil de nuclis familiars a qui es dirigeix la iniciativa són aquells que ja han perdut la residència i que es troben en situació de vulnerabilitat, amb menors. S'hi inclouen les famílies que tenen una despesa major que els ingressos, les que depenen d'ajudes econòmiques, o bé de l'economia informal. Un altre tipus de famílies que s'hi comprèn són les monoparentals, les quals, en la seva majoria, tenen dones al capdavant i que ho tenen "més complicat" per tirar endavant.

Moya ha recordat que aquestes famílies "han patit una situació molt complexa que ha tingut un impacte a nivell psicològic pels adults", però també pels menors. En aquest sentit, la regidora ha posat èmfasi en com, el fet de perdre l'habitatge, afecta als menors, i ha destacat la necessitat de garantir els drets dels infants una residència, que es tracta d'una "prioritat" per l'equip de govern.

Crida als petits propietaris

L'Ajuntament fa una crida als petits propietaris perquè posin els seus immobles a disposició del programa, els quals poden contactar amb l'Oficina Municipal d'Habitatge perquè els informin i assessorin. Aquests firmaran el contracte amb la Generalitat.

A diferència dels pisos de la borsa municipal d'habitatge, en aquest cas la Generalitat abonarà als propietaris 18 mensualitats de lloguer per avançat, i també els garantirà el pagament del lloguer durant els 5 anys que dura el contracte. El preu del contracte haurà de complir amb la Llei de regulació de preus del lloguer, i l'immoble haurà de disposar de la cèdula d'habitabilitat.

Pel que fa a les persones que hi entrin a viure, pagaran entre un 10 i un 18% de l'import del lloguer. Aquestes famílies també firmaran el contracte amb la Generalitat. El rol del consistori en el programa serà, d'una banda, buscar allotjaments, i de l'altra, detectar les famílies amb aquesta necessitat. L'Ajuntament traslladarà la informació a la Generalitat, que és qui farà les gestions per formalitzar-ho.

La setmana passada el consistori va aprovar el conveni amb la Generalitat. Properament, es durà a terme una campanya dirigida al petit propietari sobre la possibilitat d'incorporar el seu immoble en aquesta iniciativa.



"Desajust" entre oferta i demanda

Moya ha manifestat que el nombre de pisos que conformen la borsa municipal d'habitatges és insuficient per la demanda que reben. La regidora d'Habitatge ha detallat que aquesta borsa inclou, aproximadament, uns 100 pisos, però ja estan tots ocupats amb lloguers socials.

La regidora preveu que aquesta demanda encara anirà a més. D'una banda, perquè "moltes famílies encara no s'han recuperat de la crisi anterior", i de l'altra, per l'impacte de la crisi econòmica i social causat per la pandèmia. Per això, ha alertat que "ens fan falta habitatges".

Amb tot, Moya ha defensat que, des de la regidoria que encapçala, "treballem tant un cop s'ha perdut l'habitatge com perquè no el perdin". Sobre això, ha recordat el servei de mediació de l'Ajuntament, que coordinen amb els jutjats, perquè famílies vulnerables en pisos de grans tenidors no perdin l'habitatge".