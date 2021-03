Salt aprova demanar un préstec de 4,9 milions d'euros per comprar 94 pisos i destinar-los a lloguer

El ple de Salt (Gironès) d'aquest dilluns ha aprovat autoritzar la Gestora Urbanísica Nousalt a concertar un préstec de 4,9 milions d'euros per a la compra de 94 pisos a través de la fórmula de tanteig i retracte. Aquests immobles s'afegiran als 82 que ja van adquirir a finals del 2019, a dos comprats recentment i als cinc que ja tenia la gestora. D'aquesta manera, Salt comptarà amb un parc de 184 habitatges per destinar-los a lloguer. L'alcalde, Jordi Viñas, ha remarcat que l'adquisició d'aquests pisos contribuirà a "avançar en l'objectiu" marcat per l'equip de govern d'acabar el mandat amb una borsa de 300 pisos. Els habitatges es destinen a lloguer per a estudiants, famílies joves, gent gran o famílies en situació de vulnerabilitat.

L'Ajuntament de Salt ha fet un nou pas per consolidar i ampliar el parc municipal d'habitatge. Aquest dilluns, el ple ha autoritzat la Gestora Urbanística Nousalt a concertar un préstec de 4.984.939 euros per a la compra de 94 pisos.

L'operació es durà a terme a través de la línia de préstecs bonificats i oferts per l'Institut Català de Finances després que Nousalt hagi executat el dret de tanteig i retracte sobre aquests habitatges. De la quantitat total del crèdit, 3.705.939 euros es destinaran a la compra dels pisos mentre que 1.188.999 seran per fer reformes als habitatges que ho necessitin.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, recorda que amb la compra d'aquests 94 pisos la població comptarà amb un parc de 184, i es va apropant a l'objectiu del govern municipal d'acabar el mandat actual amb uns 300 pisos.

"El parc municipal d'habitatge de Salt és una prioritat i ens permet impulsar polítiques reals d'habitatge adreçades a col·lectius com els estudiants, les famílies joves, la gent gran o les famílies vulnerables", ha afegit Viñas.

Per la seva banda, el regidor de Territori i Habitatge, Àlex Barceló, insisteix en el fet que treballen per "donar una solució" a les més de 900 peticions de veïns per accedir a pisos de lloguer social i protecció oficial. "Disposar d'un parc públic d'habitatge municipal potent és l'eina clau", ha remarcat Barceló.

El preu del lloguer dependrà de la zona, superfície i nombre d'habitacions dels pisos i oscil·larà entre els 150 i els 600 euros al mes, tenint en compte el màxim que estableixi la normativa sobre habitatges de protecció oficial (exceptuant els reservats per a emergències). La quantitat mensual es calcularà també segons els ingressos dels sol·licitants.

Segons marca el reglament d'accés al parc municipal d'habitatges, la distribució inicial dels pisos (modificable en funció de la demanda real), serà d'un 20% per a estudiants; un 20% per a joves o famílies joves (menors de 35 anys); un 20% per a persones o famílies d'entre 35 i 65 anys i altres demandants d'habitatges de protecció oficial no inclosos en cap dels altres usos preferents i un 15% per a casos vinculats a la mesa d'emergències econòmiques i socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb un màxim de 15 pisos.

També es destinaran un 10% dels habitatges a persones grans (jubilades o majors de 65); un 5% a persones amb diversitat funcional, discapacitat o dependència; un 5% seran pisos d'inclusió, gestionats directament per l'ajuntament o la gestora urbanística o per entitats del tercer sector, amb un màxim de 15 pisos i el 5% restant seran habitatges en règim d'allotjaments temporals, amb un màxim de 10.